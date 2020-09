Hyundai i30 restylée (2020) : enfin en boîte automatique

Hyundai lève aujourd'hui le voile sur le restylage de son i30 N qui est finalement conséquent. En plus d'un gros travail esthétique sur la face avant avec un dessin ressemblant à ce qui a été fait sur la toute récente i20, Hyundai a largement revu son auto sur le plan mécanique. Le quatre cylindres 2.0 turbo, d'abord, passe de 275 à 280 ch et franchit désormais les 100 km/h en 5,9 secondes. Une petite progression par rapport à la première phase rendue possible par le gain en puissance et surtout la présence de la boîte automatique à double embrayage et huit rapports, qui constitue la grosse nouveauté de cette i30 N restylée. En version boîte auto, l'I30 N dispose par ailleurs d'un mode "N Grin Shift" qui permet de gagner un boost de puissance pendant une vingtaine de secondes par l'appui d'une commande sur le volant.

Jantes 19 pouces ultralégères (en option), disques de freins de 360 mm à l'avant et différentiel électronique sur le train avant se chargent de transmettre la puissance et maintenir l'auto au sol.

A l'intérieur, peu de changements si ce n'est un écran tactile plus grand, de 10,25 pouces, et surtout des sièges baquets plus légers (gain de 2,2 kg) qui seront proposés en option. En revanche, pas de signe d'instrumentation numérique, en tout cas sur les photos officielles.

Malheureusement, cette i30 N s'arrête là en France, puisque le restylage n'y sera pas proposé, ce qui a été confirmé par Hyundai.