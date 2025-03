Hyundai Insteroid, un petit délire électrique

Avec ses 3,82 mètres de long et ses 115 chevaux en puissance maximale, le Hyundai Inster se positionne parmi les micro-citadines électriques. Elle n’a évidemment pas vocation à jouer les petites sportives, contrairement à d’autres modèles électriques de Hyundai comme le Ioniq 5 qui propose depuis l’année dernière une version « N » très épicée.

Mais justement, c’est bien la carrosserie d’une Inster que vous pouvez voir dans les images accompagnant cet article. Et là, on n’est plus vraiment dans le genre de la gentille micro-citadine électrique ! Avec son gigantesque aileron arrière fixe et ses appendices aérodynamiques au dimensionnement délirant, cette « Insteroid » ressemble aux machines qui se lancent chaque année à l’attaque de la course de côte de Pikes Peak aux Etats-Unis.

A quoi sert-elle ?

Comme vous pouvez l’imaginer, Hyundai ne projette sans doute pas de proposer un tel modèle dans sa gamme de véhicules homologués pour la route. La voiture semble posséder un arceau tubulaire intérieur et son châssis n’a sans doute pas grand-chose à voir avec celui de l’Inster de série.

L’approche rappelle un peu celle du Ioniq 5 N « Time Attack », ce SUV électrique converti pour les chronos sur circuit (qui s’est justement illustré lors de la dernière montée de Pikes Peak).

Présentation officielle en avril

Hyundai lèvera de toute façon le voile sur l’Insteroid au début du mois prochain. On en saura donc plus sur cet étrange projet à cette occasion. Et si Hyundai décidait à se lancer dans un projet fou du genre de la Renault R5 Turbo 3E ?