Hyundai vend ses occasions en ligne

Acheter sa voiture neuve en ligne, c’est possible chez la plupart des grands constructeurs. Mais, jusqu’à présent, la Toile ne permettait pas réellement d’effectuer toutes les étapes de l’acquisition d’une occasion. Avec son programme Promise, Hyundai veut rendre cela possible.

89 concessionnaires, sur les plus de 200 que compte l’Hexagone, jouent déjà le jeu. À partir du site Occasions.hyundai.fr, on choisit son occasion comme on le ferait sur n’importe quel autre site, soit en fixant des critères très précis, soit en voguant d’annonce en annonce. Tous les véhicules éligibles à la vente en ligne sont ainsi détaillés de manière très précise et représentés au travers d’un minimum de 10 photos. Hyundai espère ainsi lever la principale crainte des acheteurs : un état moins parfait que promis.

Une fois son occasion choisie, l’acheteur a le choix de poursuivre ses démarches en ligne ou de contacter directement le point de vente. Il est possible, depuis Internet, de faire estimer la reprise de son véhicule, de faire calculer le montant des remboursements d’un crédit ou d’une location avec option d’achat et même de soumettre son dossier de financement.

Une fois ces étapes validées, il faut, afin de réserver la voiture pour une durée de 48 heures, verser 99 € qui seront remboursés dans tous les cas. Reste ensuite à choisir son mode de livraison (à domicile ou en concession), à signer le bon de commande et à payer le tout avant de se voir remettre les clés.

Dans un premier temps, ce process est réservé aux particuliers, mais il devrait être étendu aux professionnels dès l’année prochaine. Pour 2024, Hyundai France espère concrétiser 500 transactions via ce procédé.