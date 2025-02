Il est déjà trop tard pour la pièce de monnaie DS

La Ds a sauvé la vie du général de Gaulle, joué au cinéma, fait l’objet de l’attention de Roland Barthes dans ses Mythologies, transporté les grands de ce monde ainsi que les familles bourgeoises dans les années 60, mais elle n’avait jusqu’ici pas eu de pièce de monnaie à son effigie. Un "oubli" réparé depuis le 5 février, qui a marqué la sortie de la toute première pièce à l’effigie de la mythique berline, éditée par la Monnaie de Paris.

Il s’agit en l’occurrence d’une coupure de 10 euros argent arborant côté face une DS 23 1975 (la production de la DS avait cessé en avril cette année-là, 20 ans après sa présentation), dont les phares pivotants éclairent la pièce, avec des rais lumineux dont la disposition peut évoquer les chevrons formant le logo Citroën. Une autre DS apparaît sur la face, un modèle 1955 positionné dans la moitié inférieure, en miroir.

Cette pièce en argent dont la valeur faciale est de 10 € est éditée à 5000 exemplaires et commercialisée au prix de 15€. Elle est - ou était, plutôt - vendue dans une pochette commémorative. Seulement voilà, les tous derniers exemplaires en ont été vendus dans la matinée du mardi11 février, soit 6 jours à peine après leur commercialisation.

Sa large diffusion programmée pourrait certes limiter les chances pour que cette pièce prenne beaucoup de valeur, mais au moins n’en perdra-t-elle pas dans la mesure où la Banque de France en assure a minima le rachat à sa valeur faciale : "les pièces euros Or et Argent produite par la Monnaie de Paris ont aussi cours légal et peuvent être utilisées lors de vos achats", précise l’organisme. "Si besoin, celles dont la valeur faciale est supérieure ou égale à 5 euros peuvent être échangées, à leur valeur faciale, à la caisse de Paris de la Banque de France." En tout état de cause, il s’agira plus d’un achat plaisir que d’un investissement.

Les numismates retiendront aussi que la gamme s’élargira à partir du 3 juin 2025. Apparaîtront alors deux monnaies en argent massif, une monnaie en or fin et un miniset spécial DS.