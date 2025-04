« Il est possible de passer à l’électrique, en conservant l’usage d’un thermique »

L’intelligence artificielle permet d’améliorer et d’affiner les relevés effectués par la télématique embarquée. Plus efficace, elle améliore l’accompagnement des entreprises dans les projets liés à la gestion ou au verdissement de leur flotte. Le point avec François Denis, Directeur Général de Geotab France, leader mondial de la télématique embarquée, avec près de 8 millions de voitures connectées.

La télématique serait-elle devenue aussi indispensable le meilleur outil dans l’électrification des flottes ?

" Clairement la télématique demeure le meilleur moyen gérer la transition. Nous ne pouvons pas gérer ce que nous ne mesurons pas. À partir du moment où nous connaissons exactement l’utilisation de chaque véhicule en flotte, nous pouvons clairement identifier la typologie de véhicule électrique capable de remplacer un thermique, sans changer leur usage. Ce point est fondamental, parce que les entreprises ont la crainte de devoir chambouler leur mode de fonctionnement dès lors qu’ils adoptent un véhicule électrique."

Y a-t-il des domaines où cela est particulièrement sensible ?

" Dans le cas de la livraison du dernier kilomètre avec un véhicule utilitaire il est évident que le chauffeur n’a pas le temps de s'arrêter en pleine tournée journée pour recharger son véhicule. Mais si j’identifie, grâce à la télématique, qu’il s’arrête systématiquement entre 12h30-13h30 pour déjeuner par exemple, cette pause peut éventuellement servir à faire de la recharge. Nous sommes capables d’indiquer les meilleurs emplacements pour cela. Et en temps réel. Cela va même pouvoir nous permettre jusqu'à conseiller le type de véhicules le plus adaptés à l’usage."

Dans toutes les gammes il y a l’équivalent électrique adapté

Cela est-il vrai dans tous les cas de figure ?

" Dans toutes les gammes il y a l’équivalent électrique adapté à votre flotte sans modifier votre usage, ni bouleverser vos plannings de travail. Quel que soit le segment. En cas d’inadéquation, ce qui est de plus en plus rare, il reste le garde-fou de l’hybride rechargeable. Notre étude d'électrification permet de proposer des véhicules qui correspondent exactement à l'usage du véhicule thermique utilisé."

Aujourd’hui la télématique fait appel à l’intelligence artificielle et absorbe de plus en plus de données sur le véhicule, mais aussi sur le comportement du conducteur. Que deviennent-elles et qui en est le propriétaire ?

" Les constructeurs automobiles ont cru à un moment pouvoir disposer de ces données. Mais cela n’est pas le cas comme le rappelle la loi. La donnée appartient très clairement à celui qui la produit, c'est-à-dire à l'entreprise et aux collaborateurs. Pour notre part nous les colletons via un process pour qu’elles soient utilisables par l'entreprise. Mais elles ne nous appartiennent pas et nous ne nous servons pas à des fins mercantiles."

La donnée relevée appartient à celui qui la produit

La télématique est-elle éligible aux CEE ?

" Effectivement. Les systèmes de télématiques mis en place sur les flottes d'entreprises sont éligibles au CEE. À partir du moment où cela permet de réduire l’empreinte carbone du véhicule donc de l’entreprise est éligible aux CEE."

Est-ce que cela implique que les collaborateurs soient formés à l'écoconduite ?

" Non cela fonctionne plutôt dans le sens inverse. À partir du moment où on va utiliser la télématique pour pouvoir suivre le comportement du conducteur au volant on va être capable de déterminer un scoring de sa conduite. Ce qui nous permet de déterminer le type de conduite de tel ou tel salarié. À l'employeur de prendre les dispositions nécessaires."

La fiscalité est largement favorable à l'électrique

A vous entendre les entreprises ont toutes les bonnes raisons d’opter pour l’électrique, d’après une étude Transport&Environment 65 % rechignent toujours à le faire, pourquoi ?

" Je crois que nous sommes à un moment de bascule. D’abord parce que l’offre constructeur permet de couvrir la quasi-totalité des demandes. Ensuite d’un point de vue financier, outre le prix d’achat, un véhicule électrique revient moins cher qu’un thermique. Il reste un petit débat sur le temps de d'immobilisation en cas d'accident. Nous savons avec le recul qu'un véhicule électrique va être un peu plus compliqué à réparer en particulier se les batteries sont touchées parce qu’en France nous manquons encore de personnel qualifié habilité à intervenir sur ces éléments dans les garages. Mais ce n’est pas un réel problème au développement de l’adoption du véhicule électrique en entreprise. Car, ce sont des cas marginaux. Enfin la fiscalité sur les VE est largement plus favorable que pour les autres motorisations. À l’usage, il y a une grosse économie à faire en passant l'électrique."