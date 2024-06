Il fabrique des faux policiers pour faire ralentir la circulation

Le chef d'entreprise nippon Mamoru Miyata se lasse de voir de nombreuses voitures rouler trop vite dans la rue de sa société. Voyant que les forces de l'ordre locales ne parviennent pas à trouver une solution pour ce secteur, il opte pour une stratégie particulièrement insolite : fabriquer des faux policiers pour effrayer les conducteurs un peu trop optimistes.

Cette histoire rapportée par nos confrères du média japonais The Mainichi montre via plusieurs photos le résultat de son travail. La galerie permet de découvrir des personnages portant une casquette, un gilet, un brassard, une chemise blanche et un pantalon bleu marine. De quoi créer la confusion à la vue de ces silhouettes surtout lorsque la réplique se situe à côté d'un radar lui aussi factice. Pour enfoncer le clou, Mamoru Miyata dispose aussi d'une grande berline Lexus LS coiffée d'un gyrophare.

Une solution totalement légale

Détail amusant, les automobilistes ralentissent effectivement à la vue de ce drôle de manège. L'effet se veut efficace tant que les locaux ne se passent pas le mot. Cerise sur le gâteau, faire cela rentre parfaitement dans les règles de la loi japonaise car les mannequins sont installés sur une propriété privée sans jamais arborer de plaque ou d'insigne de police.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Une astuce aussi employée par la police

Sur place, les autorités adoptent elles aussi des faux policiers pour faire ralentir la circulation. La représentation s'arrête néanmoins à une simple voiture aux couleurs des forces de l'ordre garée sur le bord de la route.