Conduire de manière très dynamique avec une voiture standard dans l'espoir de rattraper une voiture de sport sur route ouverte n'est pas très recommandable. La preuve avec ce clip insolite montrant le conducteur d'une Toyota Corolla génération E210 de base percuter un crossover Mazda CX-5 sur la voie d'en face alors qu'il tentait de prendre le rythme d'une Golf 6 GTI.

La vidéo initialement publiée sur le réseau social Instagram débute avec l'arrivée de la berline compacte allemande survitaminée. Contrairement à ce que les mauvaises langues avancent régulièrement, la sportive prend sans sous-virage et même assez sereinement l'appui dans un virage à droite. Puis, soudain, un automobiliste en Toyota Corolla blanche vraisemblablement galvanisée par le succès de ce passage s'engage dans la même manœuvre. L'issue est pour lui beaucoup moins enthousiasmante : sa voiture ne tourne pas au point de terminer sa course dans un Mazda CX-5 arrivant dans l'autre sens. Des images au final assez impressionnantes qui illustrent parfaitement qu'il est stupide d'adopter une vitesse inadaptée au beau milieu de la circulation.

Il pourchasse une Golf qui ne sous-vire pas, puis se crashe

Pour rappel, la Volkswagen Golf 6 GTI embarque un bloc quatre cylindres turbocompressé qui délivre 210 chevaux sur les roues avant. La cavalerie transite au sol à son lancement en 2009 via une boîte manuelle ou double embrayage DSG tandis que sa carrosserie se décline en trois et cinq portes. Une auto qui affrontait à son époque les Ford Focus ST, Honda Civic Type R et Opel Astra OPC.