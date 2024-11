Il regarde ailleurs et se prend une Lamborghini Aventador

Nos confrères de la publication indienne Cartoq partagent sur la toile un clip pour le moins insolite. Les images montrent un motard inattentif au trafic au point de percuter une Lamborghini Aventador orange.

Les premières secondes immortalisent via une vidéo amateur la supercar de Sant'Agata Bolognese dans les rues de Calcutta. Un deux-roues approche par l'arrière et touche la sportive pourtant bien visible avec sa teinte pétante.

Un changement de rythme pour trouver une place

Les plus observateurs remarqueront que la Lamborghini Aventador active ses clignotants au moment de l'impact. L'automobiliste compte effectivement se garer sur le côté gauche de la route juste avant l'accident.

L'Aventador, une supercar qui vieillit bien

Pour mémoire, la Lambroghini Aventador LP700-4 délivre à son lancement via un V12 atmosphérique 700 chevaux pour 690 Nm de couple. Des valeurs qui évoluent plus tard avec la version S à 740 chevaux. Autre déclinaison notable : l'Aventador SVJ qui culmine à 770 chevaux pour 720 Nm de couple avec un kit carrosserie spectaculaire et une sonorité encore plus dantesque.