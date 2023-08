Il tente de modifier sa MX-5 en Aston Martin : ça tourne mal

La Mazda MX-5 de première génération (nom de code NA) fait figure d'icône dans la carrière du roadster japonais. Avec ses belles proportions, ses feux pop-up, sa mécanique simple et son architecture de propulsion à moteur avant, la Nippone rassemble de nombreux passionnés. Le propriétaire de cet exemplaire n'a vraisemblablement pas été si touché par la proposition et les points forts de la Miata. Son auto prend en effet maladroitement les traits d'une Aston Martin en modèle réduit.

Les images publiées sur une vente Facebook Marketplace montrent la voiture sous tous les angles. L'ensemble évoque une Aston Martin Vanquish tandis que le cliché de la baie moteur et le texte de l'annonce indiquent que cette MX-5 embarque un bloc 1,8l quatre cylindres d'un exemplaire de 1994. La description évoque aussi la présence de suspensions signées KYB AGX, des barres anti-rapprochement et des freins en céramique. Le compteur affiche plus de 100 000 miles (environ 160 000 kilomètres), mais le vendeur indique que la réfection du moteur n'a que 2000 miles (à peu près 3000 kilomètres).

Affiché pour moins de 5000 euros

Avec son look particulier, ce curieux véhicule ne recueillera pas tous les suffrages. Il fâchera sans doute à la fois les puristes fans d'Anglaises et de Japonaises. C'est pourquoi son tarif se place en dessous des prix que les vendeurs pratiquent habituellement pour une Mazda MX-5 NA. Le propriétaire demande pour cette auto 5 500 dollars soit 4 998 euros au cours actuel.