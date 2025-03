La croisière s’amuse. Enfin ! Après 16 000 km à travers le continent africain, les 4 petites Ami Citroën de La Croisière Verte, viennent d’atteindre la ville du Cap en Afrique du Sud, leur destination finale.

Le point final, d'une odyssée de 4 mois pour 4 microvoitures électriques et leurs 4 conductrice(teurs). Quatre mousquetaires d’une traversée continentale un peu fofolle en hommage à La Croisière Noire menée par André Citroën 100 ans plus tôt.

Le 28 octobre 2024, cent ans pile poil après le départ l’expédition Citroën Centre Afrique, la Croisière verte quitte Ouarzazate. Cap : Le Cap en Afrique du Sud. 16 000 km et 16 pays traversés1

à travers le continent africain en totale autonomie et sans aucune émission de CO 2.

100 % énergie renouvelable

La Croisière verte fut également l'occasion de monter les formidables potentiels de l’Afrique dans le domaine des énergies renouvelable.« Le continent est le mieux placé sur le globe pour produire de l’énergie propre tout en favorisant l’accès à l’électricité à sa population et en répondant aux besoins grandissants dans le cadre de son développement économique » explique Éric Vigouroux, concepteur et capitaine de La Croisière Verte.

De toutes les matières, c’est le watt qu’ils préfèrent.

Les Ami (et les amis) ont réussi le pari de boucler leur périple en totale autonomie et en utilisant 100 % d'énergie renouvelable (95 % solaire, 4 % hydroélectrique et 1 % éolienne). Même dans les coins les plus reculés, le cortège a pu recharger les batteries grâce à ses minicentrales embarquées. Dans chaque voiturette, les 44 panneaux solaires, rangés côté passager, permettent de faire le plein n’importe où. Au total l'expédition a réussi une production et une consommation totale d’environ 4 200 kW d’électricité verte. En complément, l’équipe s’est raccordée régulièrement à des centrales d’énergie renouvelables. Les voitures, équipées d’un chargeur AC, ont pu se brancher à n’importe quelle prise 220V ou 380V.

Endurantes batteries

Mises à rudes épreuves (humidité et fortes chaleurs) les batteries de 30 kWh (technologie LMP) spécialement utilisées pour l'expédition, ont fait montre d’une résistante et d’une autonomie exceptionnelle. Avec au passage un record de 600 kilomètres parcourus sur une seule charge en Mauritanie. Une véritable ode à la watture.

Ode à l'électrique

En arrivant au Cap ce 28 février, les 4 Citroën AMI spécialement adaptées ont réussi une première mondiale. Celle de réaliser un périple automobile sans aucune émission carbone en mettant en évidence le potentiel de la mobilité électrique même dans les environnements les plus difficiles. Après avoir poussé la technologie des batteries dans ses limites, Éric Vigouroux « ne sais pas ce qu’il va falloir faire d’autres pour faire comprendre que la voiture électrique est une technologie au point ». Peut-être juste aller jeter un coup d’œil aux quatre Ami qui seront rapatriés en France en avril.

1 : Maroc, Mauritanie, Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigéria, Cameroun, Gabon, Congo, République Démocratique du Congo, Angola, Namibie, Afrique du Sud.