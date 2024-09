La Croisière verte : ils vont traverser l’Afrique en Citroën Ami et en totale autonomie.

Traverser l’Afrique en Citroën Ami et en totale autonomie. Voilà le pari, un tantinet dingo, que se sont lancé quatre amis. Ou comment effectuer 14 000 km à travers le continent africain, en un saut de puce. Ou plutôt en soubresauts de puces, car ça va secouer sec à bord de leurs lilliputiennes montures, plus habituées à tailler le pavé qu’à affronter le fech-fech. Les mini-véhicules, dûment préparés pour l’occasion, n’en demeurent pas moins loin de leur base de roulage habituel.

100 ans après le départ de la croisière Citroën Centre-Afrique (La Croisière noire) La Croisière verte est une ode à la lenteur. Rencontre avec Éric Vigouroux, ancien pilote de rallye-raid, à l’initiative de ce projet.

La genèse du projet

J’ai eu une carrière de rallye-raid (Vainqueur de la coupe du monde de rallye-raid FIA 2 roues motrices et quinze Dakar au compteur N.D.L.R.). Quand le Paris Dakar a quitté le continent africain, je suis resté fasciné par l’Afrique.

En 2022, chez mes beaux-parents, je tombe par hasard sur le livre de la Croisière noire Citroën. J’en avais vaguement entendu parler mais je ne connaissais pas l’histoire. Je me suis plongé dans le bouquin et réalise alors qu’en 2024 ce sera le centenaire de cette expédition. Ça a été le déclic.

André Citroën avait lancé cette aventure en 1924 pour mettre en avant la fiabilité de ses voitures et la technologie de l’époque. 100 ans plus tard, la mobilité est à une nouvelle croisée des chemins. Je me suis dit qu’il fallait démontrer que les technologies de notre époque sont fiables et peuvent permettre d’aller très loin.

Le choix de l’Ami

Choisir une Citroën faisait sens. J’ai passé toute la gamme Citroën électrique en revue, mais rien n’a retenu mon attention. Jusqu’au jour où je reçois un courriel promotionnel pour l’Ami Buggy. De là est née l’idée de construire une Ami réellement taillée tout terrain. C’est un véhicule léger, doté d’une technologie de batteries de 48 v. Donc moins gourmandes en énergie et facilement rechargeable. Sachant qu’en Afrique les infrastructures de recharge manquent cruellement. Et là, tout s’aligne

La Préparation

J’aurais aimé le faire avec Citroën, mais la marque n’a pas eu la possibilité de se mettre sur le projet. Du coup, j’ai fait appel Vaison Sport un préparateur de véhicules spéciaux pour le rallye-raid, l’armée et même Disney. Le brief était de faire une voiture d’expédition la plus compacte et la plus légère au monde, jamais conçue.

Le véhicule de base est une Ami Cargo (monoplace). Toute l’électronique d’origine a été retirée. Le moteur avant a été placé à l’arrière pour en faire une propulsion. Le pack batterie a été modifié (de 5 kW à 35 kW) afin d’obtenir 200 / 250 km d’autonomie. Les roues 14 pouces d’origines ont été remplacées par des 17 pouces chaussées avec des pneus de motos TT. Enfin les suspensions ont été totalement repensées pour pouvoir rouler hors routes.

En revanche nous avons conservé les performances de la voiture qui sera limitée à 45 km/h et tous les éléments de sécurité d’origine.

L’autonomie sur place

Nous avons recensé sur l’ensemble du parcours toutes les centrales d’énergies renouvelables qui existent (solaire, hydraulique ou éolienne) où nous irons nous y recharger le plus souvent possible. Lorsque nous nous éloignerons des routes et irons dans les villages, nous devrons compter uniquement sur nous-même. Chacun des 4 véhicules emporte 40 panneaux solaires de 4,6 kW de puissance chacun. Montés sur un support réglable, ils peuvent s’incliner dans l’angle du soleil, avec gain d’efficacité de 30 % par rapport à un panneau « fixe ». Cela permet de faire le plein des batteries en 6 heures. De quoi charger et rouler dans une même journée.

Nous emportons également quelques outils et pièces de rechange. La mécanique de la voiture est simple, facile à réparer. Je me repose sur Alexandre Winock, avec qui je roulais en rallye-raid, qui un mécanicien hors pair. Et puis en Afrique il existe souvent des solutions, là où il n’y en a plus. Les personnes savent faire preuve d’inventivité, de créativité et d’ingéniosité. En cas d’irréparabilité On a prévu un stock de pièces qu’on acheminera de France.

Afin de pouvoir les loger aux côtés de nos toiles de tente, de nos vivres et de l’eau nous avons créé deux coffres, un à l’avant et un à l’arrière ou chaque cm3 est compté.

Le Parcours

Nous avons élaboré le parcours par rapport à des contraintes géopolitiques avec une société spécialisée en sécurité. J’aurais adoré refaire la route empruntée par la Croisière noire, mais c’est aujourd’hui impossible. Nous avons fait des repérages, mais surtout nous avons dans l’équipe Marteen Van Pel qui a fait le même parcours en autonomie avec une Skoda électrique en 2023. Avec lui, nous bénéficions d’une (re) connaissance du parcours grandeur nature.

La finalité

Nous voulons aller au contact des populations. Rencontrer des étudiants, des chercheurs, mais aussi bivouaquer dans les villages et créer des moments de convivialité, de partage. Notre système de panneau photovoltaïque peut servir pour amener de l’énergie électrique partout sans émission de CO². J’espère qu’on va inspirer les constructeurs pour espérer qu’un jour on puisse partir dans les grands espaces avec des véhicules en autonomie et sans émissions de CO².

Infos prartiques

Pré-départ le 16 octobre du Mondial de l’auto à Paris. Le convoi traversera la France jusqu’à Marseille avant d’embarquer pour le Maroc. Le départ officiel sera donné à Ouarzazate le 28 octobre 2024. Exactement 100 ans après le lancement de « La Croisière Noire » d’André Citroën.