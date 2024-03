Insolite : un kit tuning pour une Golf IV

Cela demande du travail aux préparateurs de développer un kit carrosserie sport dédié à une voiture en particulier. Les garages tentent généralement de lancer ce type de produit peu de temps après le début de la commercialisation du modèle ou s'attaquent au pire à la génération précédente. JMS Fahrzeigteile ne se soucie pas des codes : l'Allemand lance à la surprise générale un ensemble façon R32 pour la compacte Volkswagen Golf IV. Oui, celle qui n'est plus en concession depuis 20 ans.

D'après la communication officielle du préparateur, l'ensemble s'inspire de la très désirable version R32 du modèle. Une déclaration qui rendra sans doute dubitatifs les puristes de la firme germanique. Quoi qu'il en soit, la Volkswagen Golf IV par JMS Fahrzeigteile adopte un bouclier revu, un capot ajouré qui déborde sur la prise d'air de calandre et les projecteurs, des petits antibrouillards ronds, des rétroviseurs façon M3 E36, un bandeau de pare-brise assorti, des bas de caisse étirés et un pare-chocs arrière plutôt massif assez proche de celui de la vraie R32. La voiture repose sur des jantes 19 pouces Barracuda Karizzma noir mat. Des amortisseurs KW Variat 1 réduisant la garde au sol de 40 mm devant et 45 mm derrière ainsi qu'un échappement Friedrich Motorsport sont également de la partie.

Des évolutions optionnelles

Détails amusants : JMS Fahrzeigteile propose contre quelques euros supplémentaires à ses clients les plus convaincus du résultat des barres antirapprochement, des évolutions mécaniques du côté du moteur et même l'installation d'un arceau de sécurité. Le garage n'a pas dévoilé le tarif de son kit carrosserie.