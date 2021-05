Interdire les diesels en ville : les Français sont partagés

Le diesel sera bientôt totalement chassé de grandes villes françaises, classées ZFE (Zone à faibles émissions). Paris ouvrira le bal en 2024, puis ce sera au tour de Lyon en 2026 puis Strasbourg d'ici 2028. Assurément, d'autres s'ajouteront à la liste, car les ZFE vont se multiplier dans l'Hexagone suite au vote de la Loi Climat.

Un sondage Harris Interactive réalisé pour le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) montre d'ailleurs que les Français ne sont pas encore bien informés sur ces zones, puisque 60 % des sondés ignorent ce dont il s'agit.

Mais le plus intéressant de l'enquête, c'est l'avis des Français sur le bannissement du diesel des agglomérations. 45 % y sont opposés. C'est clairement un résultat que l'on peut lire dans les deux sens ! Certains diront que c'est une part très importante. D'autres souligneront que la majorité est déjà favorable, alors que le diesel reste dominant dans le parc automobile. En 2020, il représentait encore 57 % des véhicules en circulation. On s'attendait nous-même à une opposition plus marquée.

Le résultat sur l'interdiction, plutôt équilibré, peut d'ailleurs être symbolique d'une "fracture économique et sociale entre la France du thermique et de l'électrique", selon les mots de Xavier Horent, délégué général du CNPA. Il y a ainsi de nombreux propriétaires de diesels qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule. 64 % des sondés n'ont pas l'intention d'acheter un véhicule électrique dans les cinq ans. Deux tiers continuent à les trouver trop chers.

Toutefois, l'interdiction du diesel dans les villes est jugée excessive par 71 % des sondés, preuve que ces deux camps se rejoignent sur cet aspect. Un résultat lié au sentiment d'incompréhension, avec des politiques publiques désormais en lutte contre le gazole alors que celui-ci a été favorisé pendant des décennies jusqu'à récemment, avec notamment un bonus/malus plus favorable au diesel.