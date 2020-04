Interview confinée: Guillaume Paoli (Aramisauto): "de bonnes affaires à réaliser actuellement"

Durant cette période de confinement, votre site automobile favori se réinvente à sa manière et lance de nouvelles rubriques. L’ « interview confinée » de Caradisiac, réalisée via des applications de visioconférence type Skype, nous permet ainsi d’entrer en contact avec des acteurs du monde de l’automobile, et ce dans tous les domaines d’activités possibles: du design au sport en passant par le marketing ou la distribution, il s'agit de viser large.

dailymotion

Aujourd’hui, Guillaume Paoli, cofondateur d'Aramisauto, l’un des plus gros distributeurs de voitures neuves en France avec plus de 44 000 véhicules écoulés l’an dernier et 550 collaborateurs, a accepté de recevoir Caradisiac "chez lui".

Nous avons bien sûr parlé business, avec une entreprise qui comme d’autres subit de plein fouet les vents contraires liés à la crise du Coronavirus - rappelons que le marché français a baissé de 72% en mars! - mais aussi et surtout évoqué l’évolution de la demande des consommateurs.

Au-delà, nous avons aussi tâché de nous projeter dans la période d’après-crise et des perspectives que celle-ci peut ouvrir, tant en termes d’aspirations nouvelles des automobilistes que de façon de travailler pour une entreprise comme Aramisauto. Comme nombre de ses concurrents, celle-ci devra trouver de nouvelles façons de toucher ses clients. Mais notre petit doigt nous dit qu'elle réunit de nombreux atouts qui lui permettroint de garder un coup d'avance.