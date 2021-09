Italie : le gouvernement souhaite un passe-droit écologique pour Lamborghini et Ferrari

En réponse à

C'est ce qui aurait du etre fait dès le départ si le bon sens était de mise chez les décideurs européens. Au delà le coté historique de ces marques et l'importance du moteur thermique dans leur histoire c'est surtout le coté survie qui devrait prise en compte. Si un constructeur comme Ferrari dispose de suffisamment de ressources pour faire la transition ce n'est certainement pas le cas de la marque d'Horacio Pagani ou d'autres petits constructeurs. D'autant plus pour qu'on parle la de constructeurs dont la production se compte en dizaine de véhicule par an.