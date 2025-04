J'ai honte d'avoir loupé le Grand Prix de France historique

La Formule 1 ne vient plus en France depuis 2021, date du tout dernier Grand Prix au Circuit du Castellet remporté par Max Verstappen dans une fin de course d’anthologie face à Lewis Hamilton.

Mais le Grand Prix historique de France, lui, est toujours bien là. Il a lieu chaque année sur le grand tracé varois et les festivités semblent y devenir de plus en plus intéressantes à suivre.

Au lieu des monoplaces de la Formule 1 actuelle, on y trouve les voitures qui ont marqué l’histoire de la discipline et celles dont les moteurs ont fait vibrer les tympans des fans pendant des décennies. Et pour les conduire, d’anciens champions du monde ou des personnalités bien connues de ce monde-là.

Alain Prost, Charles Leclerc et les autres

Ainsi, le petit groupe de champions et de pilotes bien connus rassemblés sur le Paul Ricard à cette occasion avait de quoi faire frémir les fans. Alain Prost y prenait le volant de sa vieille McLaren M29, Charles Leclerc est venu au contact des supporters, Jean Alesi y conduisait une sublime Ferrari P4 et Jacques Villeneuve a pris le volant de la Ferrari de son père. Il y avait aussi le patron de McLaren Zack Brown venu piloter pour le plaisir, Philippe Alliot et Franck Montagny qui a retrouvé le volant de la Renault R25 championne avec Fernando Alonso, lui qui pilotait justement pour Renault au début des années 2000. Et le fabuleux V10 de la Française a carrément rendu l’âme après quelques tours, mourant de sa belle mort !

Seulement 17€ la journée...

Le tout pour 24€ les deux jours et 17€ la journée. Même avec une pluie typique de la région PACA depuis quelques années (dans laquelle il ne fait que pleuvoir les week-ends, c’est moi qui vous le dit !), il y avait vraiment tout pour en prendre plein les yeux et les oreilles. 250 voitures et de nombreux modèles des classes historiques de la F1 jusqu’à la F3 étaient attendues en piste. Et moi, j’ai raté tout ça car j’ai essayé de m’occuper un peu de ma vie hors travail en mangeant et buvant avec mes amis. Je les aime beaucoup mes amis, mais entendre un V10 Renault prendre 14 000 tours / minute avant d’exploser, quand même…

La bonne nouvelle, c’est que le Grand Prix de France historique reviendra l’année prochaine. Et dans quelques jours, il y aura celui de Monaco, du 23 au 25 mai 2025.