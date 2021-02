Jaguar perd sa "patte", le moteur compressé

L'annonce a fait grand bruit cette semaine : Jaguar va passer au tout électrique dès 2025. Autant dire que c'est demain, à l'échelle d'une industrie à l'inertie très importante. Et cela aura des conséquences sur l'ADN du constructeur anglais. Avec la disparition de tous les moteurs thermiques, c'est aussi et surtout le V8 britannique qui tire sa révérence, lui qui était de toute façon déjà sur la sellette.

Mine de rien, il s'agit de l'un des derniers moteurs européens compressés, entre avec le quatre cylindres 2.0 Volvo (qui a, en plus, un turbo). A une époque où la quasi totalité de l'industrie automobile a opté pour le turbo, Jaguar fait donc office d'élève "dans son monde". Des Anglais qui n'en étaient pas à leur première : la Mini Cooper S R53 faisait déjà appel à un compresseur, avec ce bruit caractéristique et reconnaissable entre mille.

Ce moteur Jaguar, répondant à un doux nom de code (AJ-V8), commença en tant que V6 avant de vite passer à deux cylindres de plus. Il grimpa en cylindrée au fil des ans pour atteindre les cinq litres, et passa à l'injection directe sur sa seconde génération tout en exploitant un compresseur Eaton. Il se retrouvait encore tout récemment sur de très nombreux modèles chez Jaguar et Land Rover, et il est même allé jusqu'à 600 ch dans sa variante la plus radicale. Respectable pour un moteur coupleux et pas franchement adepte des très hauts régimes.

Avec la fin de ce moteur, c'est aussi la mort lente du compresseur qui n'aura jamais eu les faveurs des constructeurs, préférant le turbo. Il faut dire que le compresseur s'accommode peu avec les petites cylindrées. Et puisqu'il ne reste quasiment plus que ça. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de jeter un oeil à l'actualité : la prochaine Mercedes C63 AMG passera du V8 au quatre cylindres hybride.