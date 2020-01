Jaguar F-Type restylée : regard plus félin - Vidéo en direct du Salon de Bruxelles 2020

Mine de rien, la F-Type a sept ans. Aidée par un petit restylage en 2017, elle ne semble avoir pris aucune ride. Jaguar a donc joué la carte de l'économie ! Plutôt que de concocter une nouvelle génération, le félin a de nouveau revu la voiture. Mais de manière plus visible, car la F-Type se présente en première mondiale au Salon de Bruxelles avec un visage inédit. La refonte touche bien sûr à la fois le coupé et le roadster.

L'auto abandonne ses grands phares verticaux pour de fines optiques horizontales. Ce regard froncé donne un air nettement plus agressif à la voiture… et plus latin. Certains lui trouveront un air de Maserati, renforcé par la large bouche en position basse. La partie arrière change moins. Elle n'en avait pas besoin ! L'arrondi au cœur des feux est aplati, donnant naissance à une signature lumineuse plus anguleuse, inspirée de celle de l'I-Pace.

À l’intérieur, il y a un seul changement visible : l'arrivée d'une instrumentation 100 % numérique. La casquette abandonne son double bossage. Le système multimédia avait déjà été mis à jour avec le premier restylage.

Sous le capot, l'évolution est importante. On retrouve en entrée de gamme le quatre cylindres 2.0 de 300 ch en propulsion. Au-dessus, le V6 (qui existait en 340 et 380 ch) disparaît de l'offre française. Du côté du V8 5.0, il y a une nouvelle puissance de 450 ch, avec au choix propulsion ou quatre roues motrices. Au sommet de la gamme, la R passe de 550 à 575 ch, soit la puissance de l'ancienne SVR. Les quatre roues motrices sont de série sur la R.

Les amortisseurs adaptatifs sont nouveaux, de même que les ressorts, barres antiroulis, porte-fusée et rotules, "pour une agilité et une vivacité encore supérieures". La boîte de vitesses Quickshift a été revue, pour des passages de rapport plus nets.

Les carnets de commandes de la "nouvelle" F-Type sont déjà ouverts, avec un prix de base de 64 490 €.