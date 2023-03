Jean-Louis Moncet: la F1, sa famille

La Formule 1 constitue le sujet de nombreux bons livres, et celui de notre confrère Jean-Louis Moncet en apporte une nouvelle illustration. Au fil des 333 pages (ah tiens, le matricule d’une fameuse Ferrari d’endurance, et on sait que l’homme apprécie particulièrement la maison !), le journaliste retrace 40 années d’une carrière consacrée au sport automobile, en émaillant son propos de mille petites - et grandes - histoires passionnantes.

Pilotes, patrons de presse, journalistes, ingénieurs, directeurs d’écurie, politiciens : il nous parle de toutes les personnalités croisées au fil d’une parcours varié qui l’a mené de France-Soir à RTL et Canal +, en passant bien sûr par Sport-Auto ou bien encore Auto Plus, où l’auteur de ces lignes a eu le plaisir de le côtoyer plusieurs années.

Là réside d’ailleurs l’un des tours de force de l’ouvrage : en observateur avisé et en journaliste expérimenté, Jean-Louis Moncet parvient en quelques lignes à dresser un portrait, à faire vivre une scène et même parfois à raconter l’inracontable, mais toujours avec élégance et bienveillance.

Avec lui, on embarque à bord du 4x4 de Jean Alesi lancé à 200 km/h sur autoroute sous une forte neige (« je suis safe, je suis safe », lance alors tranquillement l’avignonnais à ses passagers terrifiés), on « récupère » les seules images existantes de l’accident de Niki Lauda sur le Nürburgring en 1976 (sacré scoop !), on monte à bord de la Mercedes 560 SEC de René Arnoux, à côté duquel a pris place un Guy Ligier qui, effrayé par la vitesse, fume cigarette sur cigarette qu’il écrase par mégarde dans l’ouverture à cassettes de l’autoradio, on joue à la belote avec un Alain Prost très doué paraît-il pour « deviner la puissance de feu de ses adversaires ». Autre joli coup, la fine manœuvre qui lui a permis d'apprendre Michael Schumacher allait prendre sa retraite plusieurs heures avant que celui-ci en fasse l’annonce officielle.

Enfin, on entre dans le bureau de Bernie Ecclestone, grand manitou de la F1, quand il se met en tête de passer un savon à Gilles Villeneuve et René Arnoux après leur légendaire passe d’armes pour la deuxième place du GP de Dijon 1979 : « […] Et Gilles a soudain dit ses quatre vérités à Bernie : « on t’a rapporté plus d’images de télé que tu n’en auras jamais. » Et l’affaire fut close. »

Autant de petits échantillon d’un ouvrage qui passionnera tant les amateurs de sport automobile que quiconque s’intéresse aux facettes du métier de journaliste.

Vous l’aurez compris, Caradisiac recommande chaudement la lecture de ce livre écrit par un homme qui va répétant cette maxime prêtée à Confucius : « Fais un métier que tu aimes, et tu n’auras pas à travailler un seul jour. » Jean-Louis Moncet n'a donc jamais travaillé de sa vie.



« La Formule 1 ma famille », Jean-Louis Moncet, 333 p., éd. City, 18,90 €