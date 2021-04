Jeep Compass restylé : prix à partir de 42 700 € en hybride

Annoncé en début d'année, lors du coup d'envoi des festivités dédiées aux 80 ans de Jeep, le Compass restylé est disponible à la commande. L'occasion de découvrir plus en détail ce qui change. À l’extérieur, les évolutions concernent la face avant, à l'apparence plus large, avec des optiques plus fines full LED et un bouclier inédit. Une finition S joue la carte du look sportif, avec pare-chocs couleur carrosserie.

La vraie refonte, elle est à l'intérieur. La planche de bord est inédite. La présentation fait un bond en avant. Le Compass se fait plus cossu et plus technologique, avec la présence d'une instrumentation à écran 10,25 pouces et d'un écran tactile 10,1 pouces. Le système Uconnect 5 avec la navigation TomTom est doté d'une commande vocale "Hey Jeep". Il y a une connexion sans fil Apple Car Play et Android Auto.

L'équipement est amélioré avec l'arrivée pour la première fois sur une Jeep en Europe de l'assistance à la conduite semi-autonome de niveau 2, qui combine régulateur de vitesse adaptatif et centrage dans la voie. On retrouve aussi la reconnaissance des panneaux, l'alerte de somnolence du conducteur ou encore une inédite vision 360°.

Sous le capot, la nouveauté concerne le diesel 1.6 Multijet. Revu avec la norme Euro 6d, il passe de 120 à 130 ch. En essence, le récent 1.3 turbo est décliné en 130 et 150 ch, ce dernier ayant d'office la transmission automatique double embrayage.

On retrouve bien sûr la grande nouveauté technique de ces derniers mois : l'hybride rechargeable. Deux niveaux de puissance existent : 190 et 240 ch. Avec une batterie de 11,4 kWh, l'autonomie électrique est de 47 à 49 km. C'est d'ailleurs ces blocs qui sont d'abord proposés à la vente.

