Jeep Compass restylé : révolution intérieure

Déjà vu en Chine et en Inde, le Compass restylé est prêt pour le Vieux Continent. Les premières images officielles de la version européenne ont été montrées lors de la conférence qui lançait les célébrations des 80 ans de la marque Jeep.

C'est d'ailleurs avec une série spéciale "80e anniversaire" que ce Compass rafraîchi sera lancé, au printemps. À l’extérieur, les changements ne sautent pas aux yeux. Pourtant, tout le visage est revu, avec des optiques plus étirées et un bouclier inédit. La série spéciale reçoit des jantes 18 pouces foncées.

C'est à l'intérieur que la refonte est la plus importante. Le Compass a le droit à une toute nouvelle planche de bord. On salue les très gros progrès : la présentation est nettement plus soignée et plus moderne. Jeep a pris conscience qu'il avait un certain retard face à la concurrence dans ce domaine.

La planche de bord adopte un dessin plus horizontal, avec un large bandeau décoratif souligné par un insert chromé. Le Compass se met à l'instrumentation numérique et l'écran central tactile agrandi a un aspect flottant. Les aérateurs se font plus discrets.

Le constructeur n'est pas encore entré dans les détails, annonçant une présentation complète dans les prochaines semaines. On rappelle que le Compass a reçu en 2020 deux variantes hybrides rechargeables 4xe, avec 190 et 240 ch.