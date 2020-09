Jeu vidéo - Test WRC 9: futur champion?

Il n’y a pas eu que du mauvais en 2020… Oui je sais, dit comme ça, on peut me demander où se trouve le bon ? Eh bien souvenez-vous, lors du confinement, beaucoup ont trouvé leur salut dans le jeu video. Conséquence, l’univers video ludique se porte bien et même très bien. Si a cela s’ajoute l’arrivée très prochaine de la nouvelle génération de consoles… Cela doit pas mal bouillonner dans les studios de développement. Parmi eux, Kylotonn, qui nous a reçu pour la présentation presse de leur dernier bébé à savoir « World Rally Championship 9 », WRC 9 pour les initiés.

A vrai dire, nous avons été un peu surpris lorsque nous avons reçu l’invitation, déjà parce que… WOW 1 an déjà depuis WRC8 ! Avec la crise sanitaire et les soucis d’organisation comment ont-ils fait pour tenir leurs délais ? Réponse donnée par Alain Jarniou, le chef de projet WRC 9 chez Kylotonn : "WRC 8 ayant été un succès, nous sommes partis de cette base pour développer le 9 et finalement le télétravail n’a pas ralenti les équipes."

Concrètement que vaut WRC 9 ? C’est bon, vraiment bon… Bien évidemment, on ne va pas changer une formule qui gagne et cette dernière production ressemble beaucoup à celle de l’année dernière. En termes d’interface déjà, on retrouve tout de suite nos marques avec les différentes fenêtres qui défilent pour proposer les modes de jeux, la fameuse carrière qui avait été la fierté du studio en proposant au joueur un vrai engagement et non une simple participation… Les défis e-sport très très réguliers, les parties rapides, les entrainements et j’en passe… On a finalement envie de dire que WRC9 est un bon jeu parce que WRC8 en avait été un et que nous n’avons là qu’une mise à jour mais ce serait une erreur…

D’abord, le comportement des voitures à été amélioré, avec une physique toujours plus réaliste qui tient compte du coefficient de pénétration dans l’air en fonction de l’angle de la voiture. Le comportement des suspensions et l’appui aérodynamique lorsque la voiture saute ont aussi été revus.

3 nouveautés originales ont fait leur apparition. La première est très intéressante puisqu’il s’agit d’un mode « copilote » qui arrivera peu après la sortie du jeu le 3 septembre. Uniquement jouable en ligne vous, pilote, vous n’aurez plus aucune information, armé de votre volant ou de votre manette vous serez en communication avec votre copilote qui lui n’aura rien à son écran sinon les informations de direction à vous transmettre. Il fallait oser car si conduire est amusant surtout dans un jeu video, être celui qui « ne joue pas vraiment » et tente de se faire comprendre pourra certainement lasser sauf si vous avez toujours voulu être Daniel Elena.

La seconde nouveauté est le rallye en ligne à la carte, ou « Club System ». En effet il est maintenant possible de créer de toutes pièces votre propre championnat en ligne et de le proposer à la communauté des joueurs WRC 9. Catégorie, météo, pistes, épreuves: c'est vous qui êtes aux commande.

La troisième n’est pas une nouveauté au sens propre mais un acte de rébellion face à la fatalité de la Covid. Covid qui, si elle nous a privé de 3 épreuves (Nouvelle-Zélande, Kenya et Japon) dans la réalité de l’édition 2020, n’a rien pu faire contre WRC9 qui lui, les propose à ses joueurs. A noter que des DLC (contenus téléchargeables) gratuits feront leur apparition au fil du temps afin de faire évoluer et vivre le jeu le plus longtemps possible.

Au fait, vous reprendrez bien quelques voitures de légende? Audi Quattro? Toyota Corolla? Citroën Xsara de Sébastien Loeb? Ford focus de Marcus Gronholm? Toutes seront de la partie en plus de celles déjà présentes.

Le mode carrière a été quelque peu modifié. Avec un peu moins de gestion, il devient plus simple plus immersif avec un arbre de talent qui a grossi. Il propose également des « super talents» bonus que vous pourrez débloquer avec des crédits. Plus de challenges seront aussi proposés.

Pour finir et comme mentionné au début de l’article, 2020 est une année importante pour le jeu video puisque la Sony Playstation 5 et la Microsoft XBOX Série arrivent sur le marché et qu’il était important pour le studio Kylotonn d’être présent à leur sortie avec WRC 9 qui sera donc disponible sur ces nouvelles machines. WRC 9 sort ce 3 septembre sur Sony PS4, Microsoft XBOX ONE et PC (un peu plus tard sur Nintendo Switch) au prix de 69,90 €.