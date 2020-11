Jeune permis et achat d'une occasion : guide des bons réflexes à l'attention des parents

L'achat d'une occasion est souvent un chemin semé d'embûches, plus encore lorsqu'il s'agit d'acquérir sa première auto. Voici pour vous aider une liste de 8 conseils et astuces pour que cela se déroule au mieux.

1/ Cernez bien ses besoins

Si l'usage de l'auto se limite à se rendre à la fac et à quelques virées citadines entre copains, privilégiez une minicitadine (Peugeot 108, Renault Twingo, Fiat 500...). Nous avons sélectionné il y a peu les meilleures pour moins de 5 000 €. Elle sera maniable en ville, facile à garer et généralement peu coûteuse à entretenir. En revanche, si c'est pour aller au travail, hors agglomération, loin du domicile et parcourir de longues distances au quotidien, mieux vaut se tourner vers un modèle un peu plus grand (Citroën C3, Peugeot 207, Renault Clio 3...), plus confortable et doté d'une motorisation plus puissante facilitant les accélérations et les dépassements.

2/ Évaluez le budget d'achat

Pour une première voiture, inutile d'investir des sommes importantes. Un budget inférieur à 8 000 € sera amplement suffisant et vous permettra malgré tout d'accéder à des autos de petite et moyenne catégorie de moins de quinze ans et déjà bien dotées en matière de sécurité (ABS, ESP, airbags, prétensionneurs de ceintures…). Assurance et entretien seront aussi moins onéreux.

3/ Calmez ses ardeurs

Difficile pour un jeune conducteur de ne pas craquer pour une star de l'occasion comme l'Audi A1, la Mini ou la DS3... voire pour une petite sportive (Clio RS, 208 GTI, Golf GTI...). C'est parfait pour épater les copains et copines et les moteurs, puissants qui les animent génèrent une sacrée dose d'adrénaline... Mais pour un jeune permis, peu habitué à ces autos rapides, être au volant d'un tel véhicule peut générer des inquiétudes auprès des parents, sans oublier les risques d'excès de vitesse et de points de permis en moins. Rappelons qu'un conducteur novice n'a que 6 points contre 12 pour un conducteur confirmé, c'est-à-dire au bout de 3 ans sans infraction ou 2 ans, dans le cas de la conduite accompagnée. Enfin, compte tenu de sa vocation de ''sportive'', les risques d'acquérir une occasion malmenée sont bien plus fréquents que lorsque l'on se tourne vers un modèle au tempérament plus calme.

4/ Prônez la sécurité

ABS, ESP, airbags... Désormais, de nombreux modèles, y compris les citadines et les minicitadines, en sont équipés de série et sont aujourd'hui très présents sur le marché de la seconde main à des tarifs abordables. Des organes de sécurité qui rassurent à la fois le conducteur et surtout les parents. On trouve bien sûr sur le marché des modèles très peu chers. Mais le niveau de sécurité passive d'une Peugeot 205, ou d'une Renault Clio 1 prêterait à sourire (jaune) aujourd'hui...

5/ N'oubliez pas les coûts à l'usage

Avant de finaliser un achat, il est préférable de s'informer sur ce que va coûter le véhicule, à l'usage. Tout d'abord l'assurance. Pour un jeune permis, le budget peut se révéler conséquent, surtout si l'assurance est en nom propre. Pour savoir laquelle vous proposera le meilleur tarif, n'hésitez pas à solliciter les comparateurs d'assurances. Ils sont nombreux sur le web (Assurland.com, Lesfurets.com, Lelynx.fr...). Une astuce : les premières années, être déclaré en conducteur secondaire sur le contrat d'un des deux parents, le temps de passer la période "critique", peut faire économiser, tout en acquérant du bonus...

Côté entretien, le net sera également votre allié. La plupart des constructeurs automobiles publient les coûts des révisions périodiques et des réparations (freins, embrayage, distribution, suspension...). Sans oublier les sites génériques (Idgrages.com, Ad.fr) et les centres auto.

6/ Évitez les occasions à très bas prix

Cela rejoint la définition du budget à consacrer à l'achat. À moins de racheter la voiture de son oncle ou du voisin, que vous savez méticuleux et que vous connaissez parfaitement, acquérir une occasion pour la modeste somme de 1 000 € à 1 500 € n'est pas conseillé, sauf impératif budgétaire. Les autos sont généralement âgées et kilométrées et l'historique est rarement retraçable. Le risque de panne est plus élevé, avec toutes les conséquences que cela implique (dépannage, perte de temps, inquiétude des parents, frais de réparation...). Pire, rares sont celles qui sont équipées des systèmes de sécurité évoqués plus haut.

7/ Essayez l'auto avec lui

Pas question de laisser votre progéniture aller seule au rendez-vous. Certains vendeurs, peu scrupuleux, n'hésiteront pas à profiter de ses méconnaissances en mécanique pour ne mettre en avant que les points forts de l'auto et occulter les failles. De même, ils vont jouer sur la corde sensible : le gamin a envie d'acheter au plus vite pour conduire sa première auto... L'accompagner est donc impératif afin de le rassurer et de le raisonner. Et de plus, votre présence freinera les éventuelles mauvaises intentions du vendeur.

8/ Préférez une occasion garantie

Particulier, marchand indépendant ou concessionnaire... les trois filières peuvent être intéressantes. Mais compte tenu du budget dont vous disposez, elles sont rares chez les concessionnaires. Les deux premières seront donc les plus aptes à vous proposer une petite occasion. Avantage du marchand indépendant, la garantie, absente chez le particulier. Cependant, évitez les ''3 mois'' très limitées en prise en charge au profit d'une ''6 mois'' à la couverture plus étendue. Sachant que l'idéale serait une ''12 mois''. Mais les vendeurs les proposent rarement sur des occasions vendues à des tarifs attractifs. Si vous trouvez, ce seront celles à privilégier, en vérifiant cependant que de trop nombreuses exclusions ne la rendent pas inintéressante ou superflue. Chez le particulier, l'avantage est souvent d'avoir un historique connu, plus encore lorsque c'est une première main.