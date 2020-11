Reconfinement - Les auto-écoles peuvent-elles donner des cours ?

Cette nouvelle période de confinement relance le flot d'interrogations : que peut-on faire et ne pas faire ? En ce qui concerne les automobilistes, il est notamment possible de faire le plein, d'entretenir son auto et de prendre livraison d'un nouveau véhicule sur rendez-vous. Et pour les automobilistes en devenir ?

Lors de la première phase de confinement, c'était clair, tout avait été mis à l'arrêt : pas de cours, pas d'examen du permis. Cette fois, suivant la tendance globale d'un confinement plus souple pour ne pas paralyser l'économie, les examens du permis sont pour l'instant maintenus.

Reste que c'est le grand flou du côté de la formation. Ce matin, sur RTL, un gérant d'auto-école a posé la question à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie : "Nous n'avons pas le droit de faire de cours de code, ni de leçon de conduite. Mais nous devons présenter les élèves à l'examen du permis de conduire. Où est la logique pour la sécurité routière ?"

Bruno Le Maire a fait savoir qu'il souhaite trouver rapidement un accord entre les auto-écoles et le gouvernement, indiquant que "des discussions sont en cours". Le ministre a rappelé que la préparation à l'examen théorique (le code) peut déjà se faire à distance.

Ce qui n'est bien sûr pas possible pour la conduite et rares sont les élèves qui vont passer le permis sans un dernier cours juste avant. Sur cette partie, Bruno Le Maire a dit : "Il faut que les personnes qui veulent passer leur permis de conduire aient des cours de conduite (...) Le mieux serait que l'on parvienne à un accord sur un protocole sanitaire dans les cours de conduite qui permettent de les reprendre".

Les discussions pourraient aboutir rapidement, dans la journée. Ce lundi soir, un point de situation sur le confinement sera donné par les ministres concernés par le transport.