Jeux Olympiques: TomTom au secours des automobilistes parisiens

S’ils représentent la plus grande fête du sport, les Jeux Olympiques s’annoncent aussi comme un véritable enfer sur le front des transports à Paris et en Ile-de-France, entre les innombrables routes et rues fermées à la circulation pour l’occasion et les 185 km de "voies olympiques" réservées aux officiels, opérationnelles à partir du lundi 15 juillet et pour la plupart d'entre elles jusqu'au 11 septembre. Dans ce contexte, une seule solution s’offre à l’automobiliste avisé : fuir l’Ile-de-France (c’est le mieux !) ou, si ce n’est pas possible, privilégier les transports en commun. Reste que nombre d’entre nous devront encore utiliser leur voiture durant les semaines à venir, et probablement s’armer de patience dans les bouchons qui les attendent. Des bouchons que l’on pourra toutefois essayer d’éviter en consultant les « classiques » que sont le site web sytadin , qui indique en temps réel le trafic à Paris et en Ile-de-France, ainsi que la radio 107.7 Ile de France, également accessible à l’adresse www.1077iledefrance.fr ou via une appli pour smartphone. En complément, le spécialiste de la navigation TomTom proposera une page spéciale de son Traffic index pour Paris, actualisée 24h/24 avec une équipe spécialement dédiée à l’événement. « Dans la seule agglomération parisienne, plus de 2 000 modifications ont ainsi été reportées dans la cartographie de TomTom depuis janvier 2024 - bien plus que dans toute autre ville en Europe », précise la société dans un communiqué.

Conditions et incidents de circulation, temps de parcours d’un point à l’autre, fermetures et autres blocages seront ainsi documentés en temps réel, en lien avec le ministère des Transports et les autorités chargées de la circulation à Paris. Bref, une assistance bienvenue en cette période où la conduite tiendra clairement du sport de haut niveau. Nous suggérerons simplement à TomTom de garder ce site actif de nombreux mois encore, car la mairie de Paris a d’ores et déjà prévu de pérenniser nombre d’aménagements une fois les JO terminés. Rentrée sportive en vue, donc.