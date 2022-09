Journées du patrimoine: Panhard & Levassor à l'honneur au musée de Compiègne

L’automobile prendra toute sa part dans le cadre des Journées européennes du patrimoine à venir ce week-end.

Caradisiac a déjà évoqué les centaines de rassemblements de voitures anciennes programmées dans le cadre d’un partenariat liant la Fédération française des véhicules d’époque et le ministère de la Culture, et il convient maintenant de citer la très intéressante démarche du musée national de la voiture, situé au Château de Compiègne (Oise).

Durant deux jours, la cour d’honneur accueillera 29 voitures signées Panhard & Levassor, constructeur-pionnier dont l’activité automobile se sera étendue de 1890 à 1967, et qui jusqu’à la première guerre mondiale aura été le « champion » français de cette industrie naissante.

La marque brille ensuite dans l’entre-deux-guerres avec ses produits haut de gamme, et notamment la Dynamic au design reconnaissable entre mille.

Après la guerre, Panhard se réoriente vers des berlines à la fois légères et très aérodynamiques, gage d’efficience, et au style toujours très personnel. On en a une parfaite illustration avec la Dyna Z (ci-dessus), berline familiale tout en rondeurs et animée par un bicylindres à plat dont la puissance pouvait atteindre 50 ch.

On citera aussi le cabriolet Dyna Junior, produit entre 1952 et 1956, conçu comme une réponse aux petits roadsters britanniques qui plaisaient alors beaucoup.

En complément de cette exposition (très) temporaire, les visiteurs pourront partir à la découverte d’une collection d’une trentaine de voitures fabriquées pour la plupart entre 1878 et 1925, parmi lesquelles une réplique de la célèbre Jamais-contente (photo ci-dessus), la première à dépasser la barre des 100 km/h, à propulsion électrique qui plus est.