L'hommage du château de Compiègne à la vitesse

Souvent les ouvrages, comme les expositions qui sont consacrées à la vitesse, se focalisent sur l’automobile. Cette dernière est certes au centre du phénomène, elle est même devenue, en un peu plus de 100 ans, son meilleur ambassadeur et son plus grand vecteur de démocratisation.

Mais la vitesse avait court bien avant la voiture thermique, et on le découvre dans cet ouvrage qui vient de paraître. Mais ce n’est pas à franchement parler d’un livre traditionnel qu’il s’agit, mais du catalogue d’une exposition qui vient malheureusement de fermer ses portes.

Heureusement, il reste Vitesse et ses 225 pages de télescopage de l’histoire. Celle de la première Ferrari victorieuse au Mans en 1949 (la 166 MM Barchetta) qui côtoie un char romain (dont on se demande s’il est vrai ou faux) qui se trouve tout proche d’un écrivain (Paul Morand qui a tant écrit sur l’automobile) qui se conjugue avec un train (celui qui fit de Napoléon III le premier souverain à dépasser les 100 km/h.

Une histoire hétéroclite de la vitesse

Ce tour d’horizon de la célérité au cours de l’histoire n’est pas le fait du premier venu. L’ouvrage est signé par Rodolphe Rappeti qui est aussi, et avant tout, le directeur du musée national de l’automobile du château de Compiègne et commissaire de l’expo dont ce livre est inspiré.

Il est donc trop tard pour visiter l’expo en question, mais pas pour feuilleter l’intéressant ouvrage qui lui est dédié. Il n’est surtout pas trop tard pour se rendre au château de Compiègne, le visiter et en profiter pour découvrir la nouvelle exposition qui s’y tient à partir de ce week-end. Le directeur du lieu, à son habitude, contourne les classiques de l’automobile pour s’attacher, cette fois-ci, aux autos des enfants à travers les âges.

Car les petits n’ont pas commencé à rêver aux autos depuis que ces dernières roulent à l’essence. Des calèches et autres voitures à cheval ont été créés rien que pour eux, du moins pour ceux dont les parents avaient quelques moyens. On les découvre à Compiègne, pour une escapade dominicale ou l’on se rendra, mais pas forcément à toute vitesse.