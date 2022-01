Kia bat des records en Europe

Qu’il semble loin le temps où les voitures coréennes étaient sources de quolibets. Aujourd’hui, Hyundai et Kia sont largement implantés dans le paysage automobile européen. Les données que vient de publier la seconde pour l’année 2021 confirment d’ailleurs l’appétence toujours plus grande des Européens pour ces modèles.

Ainsi, Kia a écoulé 502 677 véhicules neufs sur le vieux continent l’an passé. Cela représente une hausse de 20,6 % par rapport à 2020, alors que le marché européen global (Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège, Royaume-Uni et Suisse) baissait de 1,5 %. Surtout, cela correspond à une part de marché record de 4,3 % et place ce constructeur devant des marques historiques telles que Citroën, Fiat ou Opel, à quelques encablures de Ford, qui enregistre une part de marché de 4,5 %.

Kia est ainsi l’une des rares marques à avoir retrouvé ses niveaux d’avant la crise sanitaire puisque, en 2019, elle avait livré 502 845 voitures. Parmi les raisons de ce succès, les dirigeants de la firme mettent en avant leur capacité à livrer des véhicules dans des délais raisonnables (2 à 3 mois pour la majeure partie de la gamme), le manque de semi-conducteurs ayant ici moins d’impact sur le rythme de production. De plus, sa gamme de véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques est l’une des plus larges du marché et a réalisé jusqu’à 45 % des immatriculations sur notre continent, un record atteint au 3è trimestre 2021.

Et tout porte à croire que 2022 sera également une très bonne année pour la marque, avec la montée en puissance de l’EV6, et le lancement des nouveaux Sportage (ce mois-ci) et Niro (au début de l’été).