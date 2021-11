Kia préfigure son futur grand SUV électrique avec le Concept EV9

C'est donc ça, le futur du haut de gamme électrique de Kia. Ou, en tout cas, une idée de ce qu'il sera avec ce concept EV9, tout juste dévoilé par le constructeur coréen à l'occasion de l'ouverture du salon automobile de Los Angeles.

Cet engin de 4,93 mètres de long et 2,06 mètres de large commence à donner des indices sur le véhicule de série, qui devrait donc proposer 7 places. Malheureusement, Kia ne donne pour l'instant aucune information technique sur le pack de batterie, qui sera probablement plus gros que ce que l'on connaît aujourd'hui avec l'EV6. La marque se contente d'annoncer une autonomie pouvant aller jusqu'à 480 km et une recharge pouvant tutoyer les 350 kW, lorsque les bornes le permettent évidemment.

L'histoire s'arrête là concernant la fiche technique, Kia ne donnant pas d'informations sur la puissance de cet EV9 Concept. En termes de design, il faut bien dire que le SUV déroute, notamment à l'extérieur. L'habitacle est un poil plus familier avec ce grand affichage panoramique et un volant rappelant très vaguement celui de l'EV6.

Pour l'heure, rien ne dit que Kia commercialisera cet EV9 en Europe lorsque la version de série sera prête, tant le gabarit semble pour l'instant taillé pour le marché américain. Cet EV9 aura en tout cas une carte à jouer face aux prochains grands SUV électriques haut de gamme américain, tels que le Cadillac Lyric.