Kia Stinger : évoluer ou mourir

La Kia Stinger a été surprise sous un lourd camouflage sur le circuit du Nürburgring, et pour cause : la berline coréenne va recevoir un restylage cette année, qui s'annonce d'ores et déjà léger sur le plan du style. Côté mécanique, ce sera la grande inconnue, mais on imagine mal Kia investir lourdement pour une auto plus proche de la fin de carrière que du début.

Le patron du design de Kia, Karim Habib, a confirmé à Top Gear UK que la Stinger devra absolument se réinventer : "alors que la technologie se dirige vers le véhicule électrique, et alors que l'appétit des clients pour ce type d'auto (à gros moteur essence) change, le concept doit probablement évoluer lui aussi".

Pour Kia, une Stinger électrique aurait du sens. Il s'agit du fleuron de la marque, ce qui implique que la contrainte du prix est moins grande que sur un autre modèle. Et Kia fait partie de ces spécialistes de l'électrique : qui plus est, étant coréenne, la marque peut négocier en direct avec des fabricants de batteries locaux tels que LG Chem...