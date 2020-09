Kia va lancer sept nouveaux modèles électriques

En réponse à

Le réseau de Tesla est suffisant pour les ventes qu'ils font actuellement, mais est totalement ridicule en vue d'une éventuelle démocratisation de l'électricité : 10 chargeurs à côté de (et pas "sur", trop cher) l'autoroute permettent de recharger au maximum 300 bagnoles par jour, pour un débit comparable à ce qui se fait en thermique il faudrait minimum 200 chargeurs, soit 20x plus.

Dit autrement le fameux réseau de chargeurs soit-disant à la pointe ne représente même pas 5% de l'investissement qu'il faudrait faire pour arriver à une véritable mobilité électrique de masse.

Et encore, ces calculs ont été faits sur la base de bagnoles à 60.000 balles pouvant faire 300 bornes d'autoroute à 130,0000kmh, il faudrait encore augmenter le nombre de chargeurs nécessaires en partant sur des électriques moins onéreuses n'ayant que 150 ou 200 km d'autonomie sur autoroute, et qui serait plutôt la norme dans l'hypothèse d'une montée des ventes des électriques (sans compter le problème des subventions et de la fiscalité, mais ceci est une autre histoire...).

Bref, les élec à plus de 2% de PDM, ça reste un doux rêve.