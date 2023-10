Kia va se mettre aux petites voitures électriques pas trop chères

Il est déjà possible depuis longtemps d’acheter une Kia électrique. Mais pour l’instant, il faut consentir à dépenser pour cela une grosse somme d’argent. Même s’ils donnent droit au bonus écologique de 5 000€, les e-Soul et e-Niro actuels démarrent respectivement à 41 840€ et 45 640€. Et l’addition peut dépasser les 80 000€ pour un gros EV9 !

Voilà pourquoi le constructeur coréen planche sur des modèles à la fois plus petits et plus abordables. Hier, la marque levait le voile sur le concept EV3 préfigurant l’arrivée d’un modèle compact ayant vocation à remplacer le Soul. D’après les journalistes d’Autocar, Kia prépare aussi un EV2 pour 2026 qui prendra la forme d’un petit crossover électrique urbain, dont le prix se base se situera aux alentours des 30 000 dollars, soit 28 000€. Ce modèle serait particulièrement adapté au marché automobile européen.

Encore plus petit ?

Les journalistes d’Autocar, qui ont discuté avec des hauts responsables de Kia, laissent entendre qu’il restera de la place pour un EV1 encore plus petite et abordable. Une citadine électrique pour rivaliser avec les futurs modèles à moins de 25 000€ de chez Citroën, Volkswagen ou Fiat ? Il y a quelques semaines, un dirigeant de Hyundai confiait aux journalistes d’Automotive News son ambition de proposer une citadine électrique coûtant 20 000€ d’ici la fin de la décennie. Chez le groupe coréen comme les autres constructeurs automobiles, l’avenir passera inévitablement par des autos électriques moins chères pour démocratiser la technologie et toucher des clients qui n’ont pas les moyens d’acheter les véhicules actuels à zéro émission.

On se demande aussi si les autos comme la Ray, cette microcitadine Kia qui aurait tout pour battre notre Dacia Spring, pourrait être importée un jour en Europe. Elle a été conçue pour les normes coréennes mais peut peut-être s'adapter à la réglementation du Vieux Continent, même si cela aurait inévitablement un impact négatif sur son prix annoncé à l'équivalent de 19 000€ en Coriée du Sud.