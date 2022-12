L’AC Cobra fait son retour, toujours avec un V8

Elle n’aura connu qu’une courte carrière dans les années 60, et pourtant, l’AC Cobra est l’une des voitures les plus belles et mythiques de l’industrie automobile. Alors, lorsque la société britannique AC Cars annonce le lancement d’une nouvelle Cobra, on ne peut que s’en réjouir.

Elle se nommera AC Cobra GT roadster et sa fiche technique est déjà connue. Le cœur de la bête n’est autre qu’un bloc V8 Ford 5.0 « coyotte » suralimenté, et ne délivrant pas moins de 654 ch et 790 Nm de couple. Voilà des chiffres qui rassurent lorsqu’il faut s’insérer sur voie rapide, d’ailleurs l’exercice du 0 à 100 km/h sera réalisé en 3,6 secondes. La vitesse maximale frôlera les 280 km/h. A noter qu’AC Cars ne mentionne aucune hybridation.

Les futurs clients auront le choix entre deux transmissions, une manuelle à 6 rapports ou une automatique à 10 vitesses. La structure fera appel à l’aluminium et la carrosserie à la fibre de carbone afin de contenir le poids aux environs de 1 400/1 500 kg.

AC Cars a eu la bonne idée de conserver des mensurations raisonnables avec une longueur de 4,33 mètres (3,96 m pour l’original). En revanche, l’empattement est plus généreux avec 2,57 mètres, gage d’une meilleure stabilité.

2 500 livres sterling pour le moment

Pour le moment, le constructeur garde secret les lignes de son futur bolide mais les images diffusées sur son site internet laisse de précieux indices. Cette AC Cobra GT roadster restera fidèle au modèle des années 60 avec notamment ses ailes bombées et les deux arceaux de sécurité. La firme indique par ailleurs qu’elle sera pratique et utilisable au quotidien en précisant que la climatisation, les vitres électriques et un système multimédia feront partie des équipements. Un hard-top est également prévu en option.

Après trois années de développement, la nouvelle AC Cobra sera dévoilée à Londres au printemps 2023. Pour ceux qui ont peur de voir cette future Cobra leur passer sous le nez, il est déjà possible de la réserver pour 2 500 livres sterling.