L’AC Cobra dévoilée, et fidèle à l’origine

Ses grandes jantes de 21 pouces et son éclairage à LED trahissent son appartenance à l'ère moderne. Hormis ces détails, cette AC Cobra reste très fidèle au modèle apparu au début des années 60. En témoigne sa longueur de 4,22 m, soit 11 petits centimètres de plus. La marque indique qu’elle a voulu « respecter l’héritage de l’AC Cobra et, bien que le design ait été influencé par l’approche du restomod, il est plus sophistiqué et correspond à un roadster britannique classique ».

Sous sa belle robe, elle n’a plus rien à voir avec son ancêtre, enfin presque, puisqu’elle conserve un bloc V8 de 654 ch (Ford 5.0 suralimenté). Un moteur qui propulse la bête jusqu’à 100 km/h en 3,4 secondes. Il faut dire que l’auto emploie une carrosserie en fibre de carbone et un châssis en aluminium, de quoi limiter le poids à 1 500 kg. D’ailleurs, le carbone est apparent à différents endroits comme sur les ailes ou les bas de caisse. Côté transmission, le chanceux propriétaire a le choix entre une boîte mécanique à six rapports ou automatique à dix rapports.

Premières livraisons en 2024

À l’inverse du modèle original, cette GT Roadster permettra à n’importe quel conducteur, quelle que soit sa taille, de trouver une bonne position de conduite. L’ergonomie sera nettement meilleure et des écrans numériques seront de la partie.

Cependant, AC Cobra garde encore secrète la liste des équipements et options. La présentation officielle est prévue à Londres en avril 2023, et les premiers modèles sont attendus en 2024.

Il reste encore un détail, qui n’en est pas vraiment un, le prix. Elle est affichée à partir de 285 000 livres, soit un peu plus de 322 000 €.