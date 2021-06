L'AC Cobra poursuit sa conversion à l'électrique

AC évoque un chemin sur la résurrection et le retour. Le constructeur anglais profite de cette nouvelle mode du rétrofit de voitures anciennes pour trouver de nouveaux clients. La tenue vestimentaire des années 60, mais les trippes des années 2020. Après avoir lancé une première AC Cobra électrique, la marque annonce sa "Série 4", qui rend hommage à l'AC Cobra 378 Superblower. Mais à la place du V8, c'est un moteur électrique.

Deux variantes sont commercialisées : une première de 312 ch, qui n'affiche que 1190 kg sur la balance, et une autonomie de 305 km. La seconde est nettement plus radicale puisqu'elle développe 625 ch et ne pèse que 1240 kg. Le 0 à 100 est franchi en 3,8 secondes et l'autonomie est annoncée à 260 km. Les tarifs respectifs sont de 172 000 et 195 000 €. AC propose par ailleurs une large pallette de combinaison de couleurs.

Et pour ceux qui ne voudraient pas encore franchir le pas, il reste donc la Cobra Superblower avec son V8 6.2 compressé de 660 ch et 880 Nm, vendue 161 000 €.