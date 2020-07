L'historique AC Cobra convertie à l'électrique

C'est un coup double que fait AC Cars aujourd'hui : la petite firme anglaise annonce le renouveau de son célèbre roadster sous deux formes. La première, basée sur la "Series 1" de la Cobra et baptisée "Charter Edition", avec l'adoption du quatre cylindres Ecoboost de la toute dernière Ford Mustang, forte de plus de 350 ch et 440 Nm. Les 1100 kg de la bête sont propulsés à 100 km/h en 6 secondes. Un temps toutefois étonnamment "long" pour un tel rapport poids/puissance.

L'autre arrivée est plus inédite. Elle partage sa plateforme avec l'AC Cobra "Charter Edition" mais oublie le thermique pour un bloc électrique de 312 ch et des batteries de 54 kWh. Le 0 à 100 est abattu en 6,7 secondes et le couple, de 250 Nm, peut grimper à 500 Nm en pic. AC Cars annonce une autonomie de 240 km pour cette électrique au design intemporel qui revendique 1250 kg sur la balance. Malheureusement, point de recharge rapide pour cette Cobra qui ne pourra dépasser les 6 kW. Dommage...

L'AC Cobra est facturée 93 000 € en version thermique et 152 000 € en électrique. Des prix très élevés, notamment pour l'électrique, qui semblent difficilement justifiables au regard des fiches techniques, mais le simple fait d'avoir une véritable AC Cobra devrait déjà faire son effet sur les amoureux du modèle.