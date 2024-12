Sacrilège ? L'AC Cobra va recevoir sous son capot un moteur quatre cylindres

Les puristes vont, une nouvelle fois, crier au scandale. La mythique Ac Cobra, celle qui reste certainement la muscle-car la plus radicale, a eu la chance de renaître de ses cendres il y a peu. Il s’agit bien d’un restomod, mais le résultat est pour le moins convaincant.

Surtout, le roadster, ou le coupé, abrite sous le capot un V8 5.0 Ford de 460 ch, lequel peut recevoir un compresseur portant la puissance à 663 ch et 780 Nm de couple. Avec une telle cavalerie, elle atteint sans peine les 100 km/h en 3,4 secondes et 278 km/h en vitesse de pointe.

Seulement, voilà, la société compte également implanter un nouveau moteur quatre cylindres. Est-ce pour autant un crime ? La Ford Mustang a bien eu droit à un quatre pattes…

Près de 400 ch, tout de même

Il s’agit d’un 2.0 turbo d’une puissance "confortable" de 390 ch. Comme le V8, il peut être associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports, ou 10 en choisissant l’automatique. Nous entendons déjà les critiques face à une telle mécanique, mais il y a fort à parier que cette Cobra sera plus sympa du point de vue dynamique.



Plus légère, notamment du train avant, elle pourrait gagner en agilité, voire être plus rapide sur circuit. Bien sûr, le glouglou du V8 n’y est plus, mais le prix sera aussi plus doux. Aujourd’hui, il faut compter plus de 300 000 € pour profiter de ce beau joujou.