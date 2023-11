L'actu de la semaine en photos - la maréchaussée quitte la chaussée et des automobilistes en plein doute

Dans ce nouveau rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Pour le constat, inutile d'appeler la gendarmerie

Au jeu de l'arroseur arrosé, le gendarme motorisé est toujours la risée de tous ceux à qui il reproche leur mauvaise conduite. Et lorsque la maréchaussée est victime d'un accident, heureusement sans gravité, les internautes prennent un malin plaisir à s'en moquer. Après les Subaru voltigeuses, les Megane RS farceuses, place aux Alpine A110 délicates à manier sur sol mouillé. Coup sur coup, deux d'entre elles ont ainsi embrassé le rail de sécurité, ne provoquant que des dégâts matériels, et de nombreuses réactions de votre part.

Retrouvez les deux sorties de route ici et là

Kia EV9, l'objet roulant sans clientèle identifiée

Pourquoi et pour qui ? Le très gros SUV électrique essayé cette semaine par Alan Froli est pétri de qualités et bourré de nombreux défauts. Mais beaucoup d'autres autos livrent ce constat. Sauf que le Kia EV9, avec ses 5 m de long et ses 2,6 tonnes semble s'être trompé d'adresse. Qui peut bien avoir l'envie ou le besoin d'un tel engin ? Certes le très mondialiste Kia ne l'a pas conçu pour la France, ni même pour l'Europe, et se contente de le proposer à la très rare clientèle qui souhaiterait débourser 73 000 euros pour se l'offrir, sous le prétexte qu'il est moins cher que ses concurrents allemands.

Retrouvez l'essai complet du Kia EV9

Suzuki Swift : on ne change pas trop une auto qui gagne (à être connue)

C'est l'exact inverse du Kia EV9. Une telle mini, un poids mini aussi, qui s'accommode donc parfaitement d'un moteur mini : c'est la Suzuki Swift qui dès l'an prochain au Japon et très vite chez nous, reviendra pour une quatrième génération. Si sa ligne ressemble à la précédente, souhaitons lui que son châssis aux petits oignons et son moteur légèrement hybridé lui ressemblent aussi. Mais qu'à l'inverse, elle rencontre plus de succès que l'actuelle.

Découvrez la nouvelle Suzuki Swift

La voiture électrique obligatoire en 2035 ? Une mesure irréaliste

C'est du moins l'avis de 62 % des Européens, selon l'Observatoire Cetelem qui chaque année, prend le pouls des automobilistes. Ce constat, et ce jugement sur la date butoir du tout électrique à venir, ne sont pas les seuls enseignements de cette édition 2023 puisque dans la foulée, les sondés ont avoué être incrédules. Seule la moitié d'entre eux pensent que le thermique va disparaître. Quant à la capacité des infrastructures à fournir suffisamment d'électricité pour alimenter le futur parc automobile, c'est pire : seuls 38 % des Européens les jugent aptes à la tâche. Quant aux Français interrogés, ils ne sont que 29 % à penser qu'il y aura suffisamment d'électricité. Un comble pour le pays champion du monde du nucléaire. Comme le dit Flavien Neuvy, le patron de l'Observatoire Cetelem, « L’électrique a pris un petit coup en termes d’image ». C'est un doux euphémisme.

Retrouvez tous les détails de cette étude.