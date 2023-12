L'Alpine A110 (2024) devient plus chère

Lorsque l’Alpine A110 a été lancée sur le marché en 2018, son prix de base se situait à 55 000€. Depuis, l’addition de la jolie voiture de sport française est hélas montée comme pour la plupart des autres voitures du marché. Elle se situait à 62 500€ avant une nouvelle hausse des tarifs officialisée ce matin par le constructeur français. Dans sa version d’entrée de gamme, l’A110 se négocie désormais à partir de 65 000€. A ce prix, elle dispose toujours du moteur 1,8 litre turbo dans sa version à 252 chevaux, mais bénéficie désormais en série des jantes Sérac de 18 pouces, des gros freins Brembo de 320mm et de quelques détails inédits à l’intérieur (pédalier sport).

La version GT (poussant le moteur à 300 chevaux avec les mêmes réglages châssis que l’A110 de base, pour rappel) voit son prix grimper à 76 000€ et l’A110S, bénéficiant du même moteur mais avec des réglages châssis plus sportifs, coûte désormais 77 500€.

Une A110 R Turini sans les coûteuses jantes carbone

Alors que l’A110 R à la vocation extrême fait monter la facture à 112 000€, Alpine introduit une déclinaison « Turini » de cette A110 R qui remplace ses jantes en fibre de carbone par des roues en aluminium « GT Race » de 18 pouces. Le but ? Adoucir l’addition de 6 000€ à 106 000€ et éviter aux clients de cauchemarder en approchant le moindre trottoir avec ces roues si hors de prix. Rappelons-nous cependant qu’au lancement au début de l’année 2023, l’A110 R se facturait 105 000€ avec ses jantes en fibre de carbone. L’inflation est bien passée par là pour la fabuleuse sportive française. Heureusement, l'A110 conserve un malus écologique nettement plus faible que celui des autres sportives thermiques du marché.