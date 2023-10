L'AMO s'interroge sur les mutations du marché entreprise

Près de 22 ans que l'Arval Mobility Observatory (qui s'appelait à l'origine Observatoire du Véhicule d'Entreprise) assure une veille du TCO des flottes, qu'il décortique les motorisations en vue et les volumes d'immatriculations de VP et VUL neufs, et plus largement, qu'il apporte son éclairage sur les problématiques liées aux réglementations environnementales, à la fiscalité et à la gestion des parcs automobiles.

Cet automne, l'organisme publie un cahier spécial à l'attention des décideurs. L'objectif est de leur permettre d'analyser les mutations du marché du véhicule entreprise depuis les Trente Glorieuses jusqu'à la montée en puissance actuelle de l'électrification, en passant par le Dieselgate de 2015 à la suite duquel l'ordre établi a été soudainement remis en cause totalement au profit d'une politique de verdissement assumée.

Parole d'experts sur 10 thématiques

La démarche des auteurs, dans ce contexte, consiste à donner aux lecteurs des clés de compréhension face à la situation actuelle ainsi que des orientations pour leurs stratégies futures.Pour ce faire, l'AMO a scindé son travail en 10 thématiques et s'est appuyé pour chacune d'elle sur des points de vue extérieurs.

L'occasion d'interviewer des experts de l'univers automobile (tels que Julien Billon, Directeur général de AAA Data, ou François Roudier, Directeur communication de la PFA, la Plateforme Automobile). L'occasion aussi de sonder des responsables de flottes, des interlocuteurs liés aux RH, des opérateurs de mobilités alternatives (AlterMob et Ekodev entre autres), de même que des sociologues et des universitaires . En définitive, " cet ouvrage pose les enjeux et tente d’apporter des réponses et des pistes de réflexions ou d’actions ", résume l'AMO.

Les collaborateurs seront-ils les accélérateurs de la mutation du véhicule d’entreprise ? Le gestionnaire de parc est-il le chef d’orchestre de cette révolution ? Le marché survivra-t-il à la réglementation des ZFE (Ndlr : Zones à faibles émissions) ? Les nouvelles mobilités peuvent-elles durablement s’imposer ? La digitalisation des pratiques : atout ou frein ? (...) Voici quelques-unes des questions abordées en profondeur au fil de cette analyse.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Bilan de ce travail qui tient en 104 pages : une multitude de données factuelles distillées par le biais de classements et de graphiques. Parallèlement, se succèdent les prises des parole, qu'il s'agisse de témoignages de terrain ou de mises en perspectives plus générales (et souvent optimistes d'ailleurs) traitant de l'avenir du marché et du potentiel d'adaptation plus ou moins grand des flottes au moment où la transition énergétique et les mobilités multimodales sont en plein essor.