L'ancien Land Rover Discovery remis au goût du jour par Vilner

Les véhicules du passé marquent parfois suffisamment les esprits pour que les tuners se penchent sur leur cas même lorsqu'ils ne sont plus au catalogue. La preuve avec le garage bulgare situé à Sofia spécialiste de la transformation automobile Vilner publiant sur la toile des images de sa dernière réalisation sur base de Land Rover Discovery quatrième du nom.

L'idée du projet est simple : donner plus de virilité au véhicule surélevé anglais en lui offrant des airs de Range Rover. Le résultat est plutôt convaincant avec une teinte sombre, des projecteurs LED, un habitacle équipé de siège en cuir texturé, des inserts en bois inédits sur la planche de bord et les panneaux des portes, un volant revu et un ciel de toit en Alcantara. Le 4x4 d'outre-Manche affiche une présentation bien plus luxueuse qu'auparavant avec ses nouveaux éléments haut de gamme.

Le Discovery 4 tient une place particulière dans le cœur des fans du constructeur Land Rover. Son look très cubique quasiment similaire au 3, ses équipements relativement modernes et sa poupe asymétrique le rendent très attachant par rapport à la dernière version plus consensuelle. Le Discovery 4 prenait pour rappel sa retraite en 2017.