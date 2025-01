L'ancienne Ferrari de Trump disponible à la vente

Revendre une voiture ayant appartenu à quelqu'un de connu garantit généralement de gonfler légèrement son prix. Dans ce cas de figure, la manœuvre atteint son paroxysme en se synchronisant avec un moment historique de la personne concernée.

L'entreprise Rockstar Car Auction propose en effet via ses enchères l'ancienne Ferrari F430 de Donald Trump. Un tarif exorbitant est attendu pour le coupé italien frappé du cheval cabré.

Une Ferrari classique

La Ferrari F430 en question immatriculée en 2007 se dévoile avec une présentation tout à fait classique avec une peinture Rosso Corsa couverte d'un film protecteur, un intérieur cuir beige, tous ses papiers et plusieurs accessoires dont de la bagagerie. L'odomètre affiche pour sa part 15 120 kilomètres seulement.

Le million ?

Pour rappel, la Ferrari F430 embarque un bloc V8 atmosphérique 4,3l de 490 chevaux pour 465 Nm de couple. Sa cavalerie transite au sol via les roues arrière et une boîte manuelle six rapports ou F1 robotisée. Une artillerie qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 4 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 315 km/h. D'après les experts, l'ancien exemplaire de Donald Trump peut dépasser le million de dollars. Un somme astronomique face aux 160 000 dollars (153 500 euros au cours actuel) demandé actuellement pour ce genre de modèle avec ce kilométrage sur le marché américain.