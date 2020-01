L'ancienne Nissan Skyline R32 GT-R de Paul Walker bientôt à vendre

L'acteur décédé en 2013 star de la saga Fast & Furious Paul Walker était un grand fan des sportives frappées du label GT-R. La preuve avec cette Nissan Skyline R32 de 1989 transformée pour tomber des chronos. L'exemplaire en question passera sous le marteau des enchères du spécialiste Barret-Jackson.

L'ancienne Nisan Skyline R32 GT-R de Paul Walker affiche une configuration très sobre à l'extérieur avec un bouclier offrant plus d'air à l'intercooler, des jantes Enkei RPF1 et une malle sans aileron. L'habitacle montre un peu plus la destination du véhicule au circuit avec un intérieur vidé ne recevant qu'un gros siège baquet et un arceau de sécurité.

Barret-Jackson ne donne pas d'indices particuliers sur sa partie mécanique. La Nissan Skyline R32 GT-R abrite pour rappel un six cylindres en ligne 2,6l biturbo délivrant au sol par l'intermédiaire d'une boîte manuelle cinq vitesses et quatre roues motrices une puissance de 280 chevaux pour 353 Nm de couple. De quoi abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 6,2 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 248 km/h. La vente se déroulera du 11 au 19 janvier à Scottsdale en Californie.