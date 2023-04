L’anniversaire du périf parisien : 50 ans de bouchons et de râleries

Une goutte de sueur au milieu du front : c’est ce qui guette tout automobiliste, jeune ou venu d’ailleurs, qui s’aventure pour la première fois sur le périf parisien. Car la boucle parisienne, qui fête cette semaine ses 50 ans, a une spécificité, un truc unique en France : c’est la seule autoroute urbaine dont les voitures qui débouchent de la droite pour l’emprunter sont prioritaires. Comment, en déboulant par une bretelle d’accès, s’insinuer sur une artère, et un flot continu à trois ou quatre voix ? A priori, l’affaire est injouable, et devrait être source d’accidents depuis un demi-siècle. Et pourtant, tout se passe plutôt bien depuis le 25 avril 1973, depuis le jour de l'inauguration de l'anneau par le premier ministre d’alors : Pierre Messmer.

Mais si ses 1,3 million d’usagers quotidiens sont, pour la plupart d’entre eux, parfaitement rompus à l'exercice de la priorité, ils sont aussi de grands râleurs devant le périf. Et pas seulement depuis qu’Anne Hidalgo a décidé d’en abaisser la vitesse maximum, de rêver de le transformer en promenade bucolique ou d’en réserver une voie aux covoitureurs. Il en va ainsi depuis la création du boulevard périphérique, comme si ces 35 km de bitume symbolisaient depuis sa création, tous les mécontentements parisiens, et au-delà, les agacements nationaux.

Car si le périf a été inauguré en 1973, ce n’est qu’en raison du bouclage de la boucle, du dernier tronçon achevé cette année-là entre la Porte Dauphine et celle d’Asnières. L’énorme chantier a démarré bien plus tôt et les premiers kilomètres ont été ouverts à la circulation dès 1960, Porte d'Orléans. Le chantier se poursuit cahin-caha jusqu'en 1969 mais, un an après le mois de mai pavé d'intentions révolutionnaires, une certaine partie de la France a changé, et commence déjà à fustiger le tout bagnole et les grands ensembles de banlieue. À cette première vague pré-écologiste de gauche, se joint curieusement une presse de droite elle aussi hostile au périf embryonnaire, mais pour d’autres raisons. Pour Combat, et L’Aurore, il est périmé et saturé avant même que d’être achevé, et devrait être plus large encore.

Les plans du super périf dérobés

Qu’à cela ne tienne, en cette année 1969, le gouvernement de Pompidou prévoit déjà un super-périf : une structure à deux étages, le second sulompant le premier, multipliant ainsi les capacités de cette voie rapide qui ceinture la capitale. Les coûts du chantier sont faramineux, le périphérique classique coûtant déjà deux milliards de francs nouveaux. En plus, à la veille d’être présentés au public, les plans de super périf sont dérobés en pleine nuit par un groupuscule baptisé les « saboteurs anonymes ». La présentation est annulée, et le projet rapidement abandonné.

Depuis, le périf ne cesse d’alimenter les polémiques. Dès son ouverture, il est saturé aux heures de pointe, et au fur et à mesure de son succès, il le sera tout au long de la journée. Les nuisances sonores et polluantes sont gigantesques. En 1985, des murs antibruit poussent tout au long des voies qui seront, en partie, enterrées à la porte des Lilas, à Vanves, aux Ternes et la porte de Champerret. Rien n’y fait. Les Parisiens râlent, et les banlieusards, obligés de transiter par le périf maudit pour se rendre d’un coin d’île de France à un autre, les rejoignent. Les frondeurs finissent par avoir gain de cause et deux autres boucles ceinturant la capitale sont construits. L’A86, à une dizaine de km de Paris et la Francilienne, à 30 km, sont inaugurés. Des autoroutes aussitôt construites, aussitôt saturées.



Petit à petit, les limitations de vitesses deviennent elles aussi plus contraignantes. De 80 km/h, la vitesse maximum est abaissée à 70 sur le périf parisien qui risque, dans un an, de perdre une voie, réservée aux transports en commun et au covoiturage et, pourquoi pas, d'être limité à 50 km/h. Les bouchons comme les râleries ne sont pas près de s’éteindre. Et si le périf était l’ennemi préféré des Parisiens et Franciliens depuis 1973 ? Une catharsis de 35 km leur permettant de se défouler et d’exprimer toutes leurs difficultés qui, souvent, n’ont pas grand rapport avec le ruban qui ceinture la capitale.