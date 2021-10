L'Audi R8 V10 RWD gagne en puissance

Nous l'aurions presque oublié, mais il existe une voiture mue uniquement par ses roues arrière chez Audi. Un cas unique pour un constructeur qui axe ses produits autour de configurations "traction" ou "intégrales", mais qui n'a jamais, comme BMW ou Mercedes, voulu se tourner vers les véhicules en propulsion.

La R8 V10 RWD a ainsi droit aujourd'hui à une mise à jour qui apporte notamment quelque 30 ch supplémentaires au V10, passant de 540 à 570 ch. Le couple, lui, passe à 550 Nm (+ 10 Nm). La R8, assemblée à Neckarsulm aux côtés de son homologue de course en GT3 et de la e-tron GT, est toujours construite autour d'une cellule en aluminium avec de nombreuses pièces en PRFC (Plastique renforcé de fibre de carbone). Le poids est ainsi relativement maîtrisé puisqu'il est sous les 1600 kg pour le coupé, et à 1695 kg pour le Spyder, lui aussi toujours bien présent en version propulsion.

La direction dite "dynamique" fait également sa grande première sur la version RWD, elle qui était auparavant réservée à la version Quattro. Les tarifs précis de la R8 V10 Performance RWD ne sont pas encore connus, mais Audi annonce environ 155 500 € pour le coupé et 170 000 € pour le Spyder. C'est près de 30 000 € de moins que la Quattro.