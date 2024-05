L'Audi RS 4 Avant Edition 25 Years gagne enfin des chevaux

25 ans que ça dure. Après la légendaire RS 2, la première Audi RS 4 avait impressionné tout le monde à sa sortie en 1999 avec son V6 bi-turbo de 380 chevaux et ses performances en ligne droite meilleures que celles de la BMW M3 de l’époque. Passée depuis au V8 atmosphérique puis revenue au V6 suralimenté dans sa génération actuelle lancée en 2017 (et restylée en 2019), la RS 4 Avant reste une superbe voyageuse ultra-sportive même si elle se fait surclasser en performances et en efficacité pure par l’inédite BMW M3 Touring.

Voilà pourquoi l’arrivée de cette édition « 25 Years » constitue une excellente nouvelle : elle n’évolue pas à l’extérieur mais son V6 bi-turbo de 3,0 litres voit sa puissance maximale passer de 450 à 470 chevaux (le couple maximum reste à 600 Nm). Toujours pas de quoi égaler les 510 chevaux de la BMW M3 Touring ou les 680 chevaux de la très lourde et complexe Mercedes-AMG C63 S, mais le break de la marque aux anneaux revendique désormais un 0 à 100 km/h expédié en 3,7 secondes (3,6 secondes pour sa rivale de chez BMW et 3,4 secondes pour la Mercedes). La vitesse de pointe se limite électroniquement à 300 km/h.

Surtout, la RS 4 Edition 25 Years bénéficie d’améliorations dynamiques intéressantes. Outre la suspension RS Sport Pro réglable manuellement fournie de série, l’auto possède un berceau d’essieu arrière et des bras de suspension rigidifiés, un carrossage négatif augmenté de deux degrés sur le train avant ainsi qu’un différentiel Torsen amélioré. Non seulement cette machine chausse de série des Pirelli P-Zero Corsa au profil déjà radical, mais les clients recevront aussi des roues chaussées de P-Zero Trofeo RS à la vocation extrême. Sur le papier, ces réglages et cette monte pneumatique permettront peut-être à l’Audi de surclasser la BMW M3 Touring au chrono sur circuit !

10 exemplaires pour la France et un prix stratosphérique

Limitée à 250 exemplaires dans le monde, la RS 4 Edition 25 Years ne sera livrée qu’à dix unités en France au prix de 158 000€ (avant le malus écologique de 60 000€ et celui au poids). C’est plus que la Mercedes-AMG C63 S (136 400€) et la BMW M3 Touring (116 650€), même si l’équipement de série augmenté au maximum et les pneus fournis justifient en partie cette addition élitiste.