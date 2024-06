L'Audi RS Q8 Performance est encore plus puissant que la RS 6

Audi vient de dévoiler l’e-tron GT restylée électrique, dont la version RS Performance peut produire jusqu’à 925 chevaux pendant quelques secondes dans sa phase « launch control » (et probablement plus de 700 chevaux de manière permanente sans qu’on connaisse ce chiffre exact pour le moment). La berline à zéro émissions s’impose donc comme le modèle de série le plus puissant de toute l’histoire de la marque.

Mais du côté des thermiques, le record de puissance revient au nouveau (et inédit) RS Q8 Performance. A l’occasion du restylage des variantes ultra-sportives du SUV allemand, la marque aux anneaux en profite en effet pour lui donner 40 chevaux de plus soit 640 au total (au lieu de 600 tout rond sur le RS Q8 « normal » toujours disponible). De quoi battre les RS 6 Performance et GT mais aussi la RS 7 Performance, toutes bloquées à 630 chevaux, même si le couple maximal reste à 800 Nm comme dans ces dernières. Comptez 3,6 secondes pour le 0 à 100 km/h sur le Rs Q8 Performance, contre 3,8 pour le RS Q8 tout court.

Outres les petites nouveautés esthétiques liées au restylage, ce RS Q8 Performance possède de série les gros freins carbone-céramique (disques de 420 mm à l’avant et 370 mm à l’arrière, c’est énorme !) ainsi que des jantes de 23 pouces en alliage léger en option (permettant de gagner 20 kg sur la balance), le différentiel arrière actif Quattro Sport, une boite automatique à huit rapports plus rapide, une suspension pneumatique adaptative et des barre anti-roulis actives. Le pack Dynamic Plus optionnel permet d’augmenter la vitesse de pointe à 305 km/h.

184 800€ en France, hors malus

On connaît le prix du RS Q8 Performance en France, fixé à 184 800€. Il faudra évidemment ajouter à ça les 60 000€ de malus mais aussi celui au poids, sachant que l’engin dépassera très probablement les 2,3 tonnes sur la balance. Le tarif du RS Q8 « normal » de 600 chevaux, qui sera commercialisé dans un second temps, n’est pas communiqué pour le moment.