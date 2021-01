L'auto des voisins - A Gradignan en Gironde, Marlène passe ses week-ends en cabriolet Mercedes

Lorsque l'on est cadre commercial, l'on a tendance à accumuler les kilomètres tout au long de la semaine. C'est le cas de Marlène qui travaille dans le BTP. Ces kilomètres, elle les effectue à bord de son Peugeot 3008 de fonction. Mais lorsqu'elle est de retour chez elle, et qu'elle souhaite se promener le week-end, pas question de circuler à bord d'une voiture qui lui rappelle le bureau. Alors la Girondine de Gradignan s'est mise en quête d'une auto dédiée au plaisir, aux vacances et aux fins de semaine. Avec un seul impératif en tête : sa voiture doit être un cabriolet. Marlène vit près de Bordeaux où il fait souvent beau.

Direction les annonces du Web."Je n'avais aucune idée préconçue, pas de marque préférée". Mais à force de fouiller les sites de ventes, une annonce retient son attention, celle d'une Mercedes CLK de 2001. Avec son compresseur, l'auto développe 200ch et c'est un cabriolet plutôt spacieux. "J'ai une fille, et comme elle s'assied encore à l'arrière, il me fallait un modèle confortable, avec quatre vraies places. Pas question d'acheter un roadster". Surtout, ce qui frappe Marlène, c'est le prix de l'auto : 2 700 euros. Même à 230 000 km, le tarif est intéressant. Suffisamment en tout cas pour qu'elle se déplace et examine la voiture, mise en vente par un professionnel qui a posté l'annonce et qui rachète des lots pour revendre les autos à des particuliers. "J'ai eu un coup de cœur".

Look indémodable et équipement en avance sur son temps

Le grand cabriolet est dans un état impeccable. Sa mécanique comme sa carrosserie n'accusent absolument pas leurs 20 ans d'âge. "Et je trouve sa ligne indémodable. Quant à son équipement, il a des années d'avance sur les modèles de l'époque, et il est équivalent à celui de mon 3008". Des sièges chauffants aux radars de distance en passant par la capote électrique, il concurrence parfaitement le SUV, sauf pour les éléments de sécurité active. Le cabriolet dispose même d'écrans dans les repose-tête que le crossover n'a pas.

La boîte de vitesses automatique, comme la capote, est dans un très bel état aussi. Alors Marlène signe et s'offre la voiture. Cette dernière nécessite certes quelques travaux de restauration pour être vraiment parfaite, mais, avec son ami, elle envisage d'effectuer la plupart de ces réparations elle-même. "Je vais néanmoins la confier à un carrossier pour refaire les deux pare-chocs et débosseler ce qui doit l'être", précise-t-elle.

Une voiture plaisir à moins de 5 000 euros

En additionnant les tarifs du carrossier et le prix des pièces pour les petites réparations maison, Marlène estime que le coût de la restauration de sa Mercedes ne dépassera pas 1 500 euros. Au final, cette auto destinée à ses fins de semaine coûtera moins de 5 000 euros. Un prix bas qui lui permet d'envisager sereinement la consommation quelque peu élevée de l'engin, "entre 12 à 13 l en moyenne. Mais je ne roule que depuis quelques semaines, et sur de petits trajets". C'est beaucoup, mais les dépenses à la pompe sont compensées par le faible prix d'achat de l'auto et le plaisir des week-ends à son volant.