Il a changé de vie, et de voiture. Nicolas, qui travaillait dans la finance à Paris a abandonné les chiffres pour se consacrer à sa passion : le fromage. En plus, la boutique de ce nouvel affineur se trouve à 10 minutes à pieds de son domicile de Vincennes. Alors adieu les voitures déplaçoirs et bonjour l'auto plaisir dont il ne se sert que pour les week-ends et les vacances.

dailymotion L'auto des voisins - Nicolas et sa série (très) limitée de roadster Mazda MX5

Mais l'auto qu'il recherchait devait mélanger les genres, en étant un peu exclusive et pas trop chère tout en offrant des sensations à son conducteur, sans pour autant qu'il soit nécessaire de rouler à des vitesses prohibées. Un cahier des charges compliqué. Il a fini par dénicher l'oiseau rare à Pornichet, en Loire Atlantique, sous la forme d'une Mazda MX5 Black By. "Il n'y en a que 9 en France de ce coloris et 20 en tout dans l'hexagone". Cette série limitée dispose de quelques pièces spécifiques peintes en noir et de sièges Recaro. Mazda en a fabriqué 200 seulement pour toute l'Europe. C'est une phase 2 de la 3e génération, de 2L et 160 ch, "une NC FL" corrige Nicolas.

Un plaisir à peu de frais

Lorsqu'il l'a acheté, elle totalisait 31 000 km et était affichée 19 000 euros. "Les personnes qui me l'ont vendue y étaient très attachées, on est devenus amis et je leur donne régulièrement des nouvelles". De lui-même et de leur ex-voiture, bien-sûr. Il n'a pas engagé beaucoup de frais depuis son acquisition, et n'a effectué que 2 000 km à son volant. "J’ai simplement fait une bonne révision et j'ai changé les pneus, en montant des Michelin Pilot Sport".

Depuis plusieurs mois, Nicolas le fromager et sa Mazda coulent ainsi des jours de week-end heureux. Mais pourquoi la plupart des propriétaires de MX5 sont-ils, comme lui, conquis par cette auto ? "Cette génération-là, c'est celle que je préfère. En plus, la mienne a un différentiel Torsen et des amortisseurs Bilstein. Avec sa direction ultra-précise et sa boîte courte, c'est un régal, même sans rouler très vite".

Sa MX5 a même des atouts pratiques. "Elle a une boîte à gants, un petit vide-poches central et un coffre qui me permet sans problème de partir en week-end avec madame". Et côté finances, elle n'a rien de dispendieuse. "En consommation mixte je tourne entre 8 et 9 litres. Pour ce qui est de l'assurance, elle me coûte entre 70 et 80 euros par mois".

Heureux de son nouveau métier, et de sa nouvelle voiture, Nicolas ne compte changer ni l'un ni l'autre, et en profite pour arborer son T-Shirt True Fromance devant la caméra. "Il est en vente à la boutique et tous les bénéfices sont reversés à l'association Le Carillon qui aide les personnes en détresse". Une petite publicité pour un grand bienfait.