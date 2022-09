Qui prétend qu'une Cupra est chère et gloutonne ? Pas Nicolas en tout cas. Il s'est offert un Formentor VZ 245 l'an passé et le trouve aussi économique à l'achat qu'à l'usage. Il a l'habitude de garder ses autos très longtemps, "la dernière m'a duré 14 ans" et c'est donc avec précaution qu'il a choisi sa remplaçante. Pourquoi jeter son dévolu sur la toute récente marque espagnole, filiale sportive de Seat ? Pour ses éléments mécaniques communs avec les autres modèles du groupe Volkswagen ? Pour ses performances ? "Pour sa ligne" avoue Nicolas

dailymotion L'auto des voisins - Nicolas et son Cupra Formentor ultra-économique

Peut-être pour son prix aussi. "Avec les options, ce type de modèle peut coûter 48 000 euros". Lui, il l'a touché à 36 500 euros. Parce que c'était une auto de direction qui comptait 4 000 km au compteur, et qu'il a bénéficié d'une petite reprise et d'une remise. Depuis, les kilomètres qu'il a accumulés ne lui ont pas coûté très cher. Pour le quotidien, le mode zéro émission lui correspond. "La voiture est donnée pour 50 à 55 km en électrique, mais il m'arrive de faire 70 km." À condition de rencontrer des bouchons, là ou ce mode consomme le moins, entre chez lui, aux limites de la Seine et Marne, et son bureau à Paris. Si la route est fluide et que la batterie se vide plus vite, il se recharge au travail, "mais discrètement, ce n'est pas prévu pour". Et le soir en rentrant, il se branche chez lui. "Sur une prise renforcée que j'ai fait installer, pour éviter une surchauffe."

6 l / 100 km en moyenne

Bien sûr, en dehors des trajets quotidiens, quand vient le temps des ballades et des vacances, le Formentor passe en thermique, le bon vieux 1.4 TSI du groupe VW et ses 150ch, accouplé à un moteur électrique de 110ch. Mais dans ces conditions encore, Nicolas est plutôt satisfait des consommations qu'il relève, "autour de 6 l /100 km". Même en déclenchant le mode Cupra, le plus sportif disponible ? Pour lui, la différence n'est pas très sensible. Et s'il roule la plupart du temps dans ce mode, il l'évite en ville et en passant sur les dos-d'âne puisque les suspensions sont raidies par le bouton magique situé sur le volant.

Voilà donc une auto sobre et pas trop chère. Mais elle a bien quelques défauts ? "La taille de son coffre, réduit à cause de la batterie". Alors, au moment de partir en vacances, Nicolas installe son fils à l'arrière, et rabat une partie de la banquette, pour y glisser les valises familiales. Un souci qui n'a rien de rédhibitoire, pas plus que les tout petits incidents qu'il a rencontrés au cours de ses premiers mois en compagnie de son Formentor. "Un voyant qui s'est allumé ce matin, au sujet du démarrage en côte et un rappel pour l'isolation de la batterie, pas grand-chose". Et une première révision, qui lui a coûté 300 euros, "cher pour une simple vidange".

Pas de quoi troubler Nicolas, et l'empêcher de, peut-être, passer ses quinze prochaines années avec son Espagnole. Pour la troquer en 2036 contre une voiture électrique, puisque la fin des thermiques sera actée à ce moment-là ? Il ne croit pas à la disparition totale des moteurs à pétrole. Donnons lui rendez-vous à ce moment-là, pour vérifier sa prédiction.